Gençlerin kırsala dönmesi için yeni teşvikler yolda

Çelik, "Köylerin ekonomik canlılığının artırılması, tarımsal üretimin yaşlanan nüfusa bağlı kalmamasının hedeflenmesi tarımda sürdürülebilirliğe olumlu etki edecektir" dedi.

Çelik, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, son yıllarda tarımda yaş ortalamasının 60'a dayandığına ve genç çiftçi oranının ise yüzde 5 seviyesinde kaldığına dikkati çekti.

Genç nüfusu kırsala yönlendirmek için kapsamlı bir teşvik paketi hazırlığı olmasının sektör açısından önemli olduğuna işaret eden Çelik, genç çiftçilerin toplam çiftçiler içerisinde düşük bir orana sahip bulunmasının kırsalda üretimin sürdürülebilir olması açısından ciddi bir risk oluşturduğunu söyledi.

Çelik, son Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında bu kapsamda teşvik ve desteklerin planlandığını anımsatarak, "Gençlerin köye dönerek üretime katılması için bedelsiz arazi tahsisi, düşük faizli kredi imkanları ve konut yapımına yönelik desteklerin gündeme alınmış olmasını tarım sektörünün geleceği açısından son derece önemli olacağını değerlendiriyoruz." diye konuştu.

"Üretime önemli ölçüde katkı sağlanacak"

Kırsalda yaşamayı ve üretimi teşvik edecek uygulamaların kısa sürede yürürlüğe girmesini beklediklerini anlatan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Hazırlığı yapılan planla, gençlerin kendi işlerini kurmalarının yanı sıra köylerin ekonomik canlılığının artırılması, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve tarımsal üretimin yaşlanan nüfusa bağlı kalmamasının hedeflenmesi tarımda sürdürülebilirliğe olumlu etki edecektir."

Çelik, gençlerin kırsala dönüşü için hazırlanacak yeni teşvik planında geçmişte genç çiftçi destek projelerinde yaşanan bazı hataların tekrar edilmemesi gerektiğine dikkati çekerek, yeni projelerin başarılı olması için, uygulamaya konulmadan önce mutlaka sektör temsilcilerinin sesine kulak verilmesi ve projelerde sektör paydaşlarına etkin rol biçilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kırsalda özellikle gençler için uygulanabilecek yeni teşvikler, destekler ve projeler kapsamında yapılabilecek her türlü çalışmanın içerisinde yer almak için hazır olduklarını anlatan Çelik, "Gençleri kırsala döndürmenin veya kırsalda tutmanın yolu küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinden geçiyor. Böylece tarımın diğer kollarını da harekete geçirerek üretime önemli ölçüde katkı sağlanacak." dedi.