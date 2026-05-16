Bakan Yumaklı duyurdu: Girişimcilere 374,7 milyon liralık destek ödemesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, nisan döneminde girişimcilere toplam 374,7 milyon lira ödeme yaptıklarını duyurdu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Bakan Yumaklı, ARD-III ile girişimcilerin yanında olmayı sürdürdüklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"ARD-III ile girişimcilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz.

Nisan ayında; iş geliştirme, fiziki yatırımlar ve yerel kalkınma odaklı projeler yürüten üreticilerimize toplam 374,7 milyon TL ödeme gerçekleştirdik.

Alın teriyle ülkemizin tarımsal gücünü büyüten ve geliştiren tüm üreticilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz.

Hayırlı ve bereketli olsun."