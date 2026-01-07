Hibe desteğiyle kendi çiftliğini kurdu: Hedefi üretime katkı sağlamak

Kars’ın Selim ilçesinde yaşayan girişimci Dilan Cansız, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında sağlanan yüzde 50 hibe desteğiyle ahır yaptırarak hayalini gerçekleştirdi.
1 Destek programına başvurdu
Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk annesi 28 yaşındaki Dilan Cansız, Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı"ndan hibe destek alabilmek için girişimde bulundu.
2 Ahır yaptırdı, ekipman aldı
"Hayvancılık alanında kadın eli-kadın verimliliği" projesini hazırlayarak başvuruda bulunan Cansız'ın projesi kabul edildi. Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı"ndan faydalanan Cansız, yüzde 50 hibeyle ahırını yaptırdı ve ekipman desteği aldı.
3 "Hayalime kavuştum"
Aldığı destek ile ahırını yapıp modern ekipmanlar temin ederek hayvancılık faaliyetlerine başlayan Cansız, aile işletmesi kurarak hayaline kavuştuğunu kaydetti.
4 "Şu anda hayvanlarımızı yetiştiriyoruz"
Cansız, "Eşimle bir hayalimiz vardı kendimize bir işletme kurmak istiyorduk. Sosyal medyadan araştırma yaptık. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programını gördük, başvurduk ve onaylandı. İlk önce ahırımızı inşa ettik şu anda da hayvanlarımızı yetiştiriyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
5 "Üretime katkı sağlamayı hedefliyoruz"
İşletmesini büyüterek üretime katkı sağlamayı hedeflediğini işaret eden Cansız, "Aile işletmesini kurduğum için çok mutluyum, ilerleyen zamanda hedefimiz hem ahırı hem de işletmemizi büyütmek. Yapabilecek herkese bu projeden faydalanmasını tavsiye ediyorum. Kendi hayvanlarımızı yetiştiriyoruz. Eşimle, çocuğumla işimizin patronu olduk, inşallah işletmemizi büyüteceğiz." dedi.
6 "40 aile işletmesine destekte bulunduk"
Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın da 2025'te 40 aile işletmesine destekte bulunduklarını belirterek, "Hem işletmeye ilişkin yatırımlar hem de makine ekipmana ilişkin her türlü yatırımın yüzde 50'sini bakanlığımızın bu kapsamdaki bütçesinden karşılamış olduk. Dilan Cansız geçen yıl bize başvuruda bulundu. Yaklaşık 2,5 milyonluk projesinin yarısını bakanlığımızın bu kapsamdaki desteklerinden karşılayarak hibe olarak teslim ettik." ifadelerini kullandı.
7 "Hibe programında artışa gidildi"
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının 2026'da yeni bir döneme başladığını dile getiren Aydın, "Yeni dönemle beraber yeni destekleme kalemleri eklenmiş oldu. Daha önce KDV dahil değildi bu desteklemelere, destekleme oranı bu şekliyle yüzde 50'den yüzde 70'lere kadar olacak şekilde bir hibe programında artışa gidilmiş oldu. Yeni dönem içerisinde Kars ilinde bulunan tüm üreticilerimizi bu destekleme programında başvurulara başlamasıyla beraber başvurularını bekliyoruz." dedi.