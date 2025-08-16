Freshbak Crispy Genel Müdürü Kenan Sever de Bardakçık incirinin dışının yeşil ve iç kısmının kırmızı olmasıyla nedeniyle yurt dışında talep gördüğünü dile getirdi.

Sever, şöyle devam etti:

"Burada üretilen incir özel bir incir. Bu ürünü freeze-dried yöntemiyle değerlendiriyoruz. Bu şekilde inciri katma değerli hale getirip ABD, Kanada ve Avrupa pazarına sunuyoruz. Mahalle sakinlerinin fiyat ve üründeki kalite istikrarını korumak için kooperatife veya birleşmeye ihtiyaçları vardı. Kooperatifi destekliyoruz. Bardakçık inciriyle ilgili açıkçası her yıl üstüne koyarak bir talep artışı söz konusu. Bu incir için alım garantisi veriyoruz. Şu anda burada çıkacak rekolte 100 ton ama ihtiyacı şu anda açıkçası 1000 ton civarlarında."