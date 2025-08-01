Kafkas arısının gen merkezi Artvin'de ilk bal sağımı yapıldı: Yüksek rekolte bekleniyor

Etkinliğe katılan Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aslı Özkırım ise Artvin’in her ilçesinin farklı bir floraya sahip olduğunu ve bu özelliğiyle bilimsel çalışmalar için önemli bir kaynak teşkil ettiğini söyledi. Özkırım, "Bazı ballar doğrudan tüketim için, bazıları ise şifalı ve ilaç niteliğinde. Artvin’deki bu çeşitlilik bilimsel açıdan büyük değer taşıyor" ifadelerini kullandı.