Kafkas arısının gen merkezi Artvin'de ilk bal sağımı yapıldı: Yüksek rekolte bekleniyor

Artvin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Artvin Arıcılar Birliği’nin ortaklaşa düzenlediği programa Borçka Kaymakamı Betül Büyükkılıç, kurum müdürleri, arıcılar ve vatandaşlar katıldı. Bal sağımı, arı üreticisi Recep Levent Gülsuyu’na ait peteklikte yapıldı. Kovanlardan çıkarılan bal dolu çerçeveler özel makinelerde süzülerek tenekelere dolduruldu.
Programda konuşan Artvin İl Tarım ve Orman Müdürü Neşat Ulutaş, Artvin’in Kafkas arısının gen merkezi olduğunu belirterek bu yılki ilk bal hasadını gerçekleştirmenin sevincini yaşadıklarını ifade etti. Ulutaş, "Bahar aylarında yaşanan don hadisesi nedeniyle endişeliydik ancak ilimiz süreci hafif zararla atlattı. Kovan başına 15-16 kilogram civarında verim bekliyoruz. Artvin’in zengin bitki örtüsü ve ilaçsız tarım yapılan doğal yapısı, kaliteli bal üretimini mümkün kılıyor" dedi.
Arı üreticisi Recep Levent Gülsuyu da bu yıl Kabaca Vadisi’nde gerçekleştirdikleri sağımda orman gülü, ıhlamur, taflan, karayemiş, likapa ve böğürtlen gibi bitkilerden elde edilen orman balının ön plana çıktığını kaydetti.
Gülsuyu, "Balımız yayla balı değil, orman balı niteliğinde. Bu da ürünün kalitesini ve aromatik değerini artırıyor. İki kardeş olarak yılda yaklaşık 1 ton bal üretimi yapıyoruz" diye konuştu.
Etkinliğe katılan Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aslı Özkırım ise Artvin’in her ilçesinin farklı bir floraya sahip olduğunu ve bu özelliğiyle bilimsel çalışmalar için önemli bir kaynak teşkil ettiğini söyledi. Özkırım, "Bazı ballar doğrudan tüketim için, bazıları ise şifalı ve ilaç niteliğinde. Artvin’deki bu çeşitlilik bilimsel açıdan büyük değer taşıyor" ifadelerini kullandı.