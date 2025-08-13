Kuraklık tehlikesi bal verimi düşüyor

Güneyden gelen rüzgar ve sıcaklık balı çok olumsuz etkiliyor. Neredeyse kuraklığa yol açıyor. Kuzeyden gelen rüzgar ve sıcaklık ise balın verimini yüzde 100 etkiliyor" ifadelerini kullandı.

Van’da yılda 2 bin 280 ton bal verimi gerçekleştirildiğini belirten Tandoğan, "Son 30 yıla baktığımızda ciddi bir kuraklıkla karşı karşıyayız. Bal veriminde bir düşüş var ve bu gittikçe de devam ediyor. Küresel ısınma ve kuraklık kapımızda. Ciddi bir riskle karşı karşıyayız. Bazı zamanlarda sezonu zor geçiriyoruz. Bu yıl çok riskli bir yıl değil ama eğer buna bir önlem alınmazsa arıcılarımızı zor günler bekliyor" diye konuştu.