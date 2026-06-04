Muş’ta arıcılık sezonu açıldı: 650 ton bal üretimi hedefleniyor

Zengin bitki örtüsü, geniş meraları ve yüksek rakımlı yaylalarıyla arıcılık için elverişli imkanlar sunan Muş, bu yıl da gezgin arıcıların uğrak noktaları arasında yer alıyor.
1 Sezon hazırlıkları başladı
Başta Ordu ve Muğla olmak üzere Diyarbakır, Şanlıurfa ve çevre illerden gelen arıcılar, kovanlarını ovaya yerleştirerek sezon hazırlıklarına başladı.
2 650 ton bal üretimi bekleniyor
İl Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç, basın mensuplarına, kentte bu yıl yaklaşık 650 ton bal üretimi beklediklerini söyledi.
3 Gezginci arıcıların ilk uğrak noktası
Muş'un arıcılık açısından oldukça ciddi potansiyele sahip olduğunu belirten Gönç, şunları kaydetti:
"İlimizdeki önemli tarımsal faaliyetlerden biri de arıcılıktır. Arıcılık yalnızca üretim odaklı değerlendirilmemeli, aynı zamanda ekosistemin ve biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Dağları, yaylaları ve zengin bitki florasıyla arıcılık faaliyetleri için son derece uygun bir yapıya sahip olan ilimiz, bu avantajları sayesinde gezginci arıcıların ilk uğrak noktalarından biri konumundadır. Farklı illerden gelen gezginci arıcılar, mayıs ve haziranda ilimize gelerek konaklamakta, ağustosta ise farklı bölgelere hareket etmektedir."
4 Geçen yıl 710 gezgin arıcı gelmişti
Kente geçen yıl yaklaşık 710 gezgin arıcının 290 bin kovanla geldiğini bildiren Gönç, bu yıl şimdiye kadar ise 200 gezgin arıcının 65 bin arılı kovanla kente ulaştığını ifade etti.
5 Muş'un güçlü potansiyeli var
Muş'un arıcılık alanındaki güçlü potansiyeline dikkati çeken Gönç, "Bu yıl itibarıyla ilimizdeki kovan sayısı 60 bine ulaştı. Bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 3'lük artış yaşandı." dedi.