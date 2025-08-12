Nijeryalı uzay mühendisi çiftçiler için geliştirdi: "Babamın yaşadığı zorlukları görünce..."

Jibril, aracın birçok parçasının yerli üretim olduğunu ancak motorlar ve kumanda sistemleri gibi kritik bileşenleri yurt dışından getirttiğini söyledi. Bu parçaların hem yüksek maliyetli olduğunu hem de temininin zaman aldığını ifade eden Jibril, "Üretimi artırmak ve daha fazla çiftçiye ulaşmak için fon ve desteğe ihtiyacım var. Devlet ya da özel sektörün desteği işimizi çok kolaylaştırır." dedi.