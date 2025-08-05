Ordu'da gizli hazine: Kilogramı 500 TL'ye ulaştı

"Destekler bizim için çok önemli"

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Gürgentepe ilçesinde mavi yemiş bahçesi kuran üreticilerden Adem Polat ve Murat Polat, mavi yemişin fındığın az olduğu yerlerde önemli bir getirisi olduğunu ve bahçelerini her geçen gün büyüttüklerini söylediler. Ürün kalitesinin ve üretim miktarının kendilerine çok mutlu ettiğini aktaran üreticiler, bu yılki ürünü ise 500 TL’den sattıklarını ve herhangi bir pazar sorunu yaşamadıklarını ifade ettiler. Desteklerin önemine değinen üreticiler, katkılarından dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkürlerini ilettiler.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi mavi yemiş yetiştiriciliğinin daha da yaygınlaştırılması amacıyla fidan, eğitim ve her türlü teknik desteğini sürdürecek.