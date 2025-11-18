'Devam etmek için lütfen challenges.cloudflare.com engellemesini kaldırın' ne demek?

Dünya çapında pek çok internet sitesinde kesinti yaşanıyor. Özellikle X (eski adıyla Twitter), bugün küresel çapta etkili olan ciddi bir erişim problemiyle karşı karşıya kaldı. Milyonlarca kullanıcı, siteye giriş yapmak istediğinde ya da uygulamayı açtığında “akış yenilenemedi” hatası ile karşılaştığını bildiriyor. XPlatformu aktif olarak kullanan pek çok kişi, ana sayfada gönderilerin yüklenmediğini, beğeni ve retweet gibi etkileşim butonlarının da çalışmadığını dile getiriyor. Kesintiyi takip eden Downdetector verileri ise durumun yalnızca belirli bir ülke ya da bölge ile sınırlı olmadığını; dünya genelinde binlerce hata raporu geldiğini gösteriyor. Bu nedenle kullanıcılar anlık bilgi akışına erişmekte zorlanıyor.
Bu sorundan tüm popüler haber siteleri gibi yapay zeka servisleri ve Epic, RIOT (LOL) gibi oyun servisleri de etkilenmiş durumda.
CLOUDFLARE KAYNAKLI YAYGIN KESİNTİ
Ortaya çıkan sorun sadece X ile sınırlı değil. İnternet altyapısının önemli bir bölümünü yöneten Cloudflare’de yaşanan teknik bir problem, bu altyapıyı kullanan binlerce web sitesi ve dijital servisin aynı anda çökmesine neden oldu. Özellikle ChatGPT gibi güvenlik doğrulaması yapan sitelere girmeye çalışan kullanıcılar, tarayıcılarında alışık olunmayan bir uyarı ile karşılaştı. Bu uyarıda: “Devam etmek için lütfen challenges.cloudflare.com engellemesini kaldırın” ifadesi yer alıyor.
1 CLOUDFLARE ENGELLEMESİNİ KALDIRIN NE DEMEK?
Bu mesaj, basitçe sitenin güvenlik doğrulamasının Cloudflare tarafından yapılamadığını ve erişimi sürdürebilmek için bu adrese yönelik engelin kaldırılması gerektiğini belirtiyor. Yani bu ifade, bir web sitesine erişmeye çalışırken bir güvenlik veya erişim kontrolü nedeniyle karşılaştığınız bir sorunu bildiriyor.
Cloudflare, İnternet siteleri için güvenlik, performans ve güvenilirlik hizmetleri sağlayan popüler bir şirket ve Dünya genelinde yaygın bir şekilde kullanılıyor. challenges.cloudflare.com ise Cloudflare'in, bir kullanıcının gerçek bir insan mı yoksa kötü niyetli bir bot mu olduğunu doğrulamak için kullandığı bir doğrulama (challenge) sayfasına ait alan. Bu, genellikle DDoS saldırılarını veya aşırı trafik yüklenmesini önlemek için yapılır. Ancak güncel sorun Cloudflare şirketindeki hizmet sunucularındaki bir problemden kaynaklanıyor ve şu anda Cloudflare’den hizmet alan hiç bir sayfanın erişilememesine yol açıyor.
2 CLOUDFLARE'DAN AÇIKLAMA
Cloudflare cephesi, yaşanan küresel arıza hakkında çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Kullanıcılar, kesintinin çözülmesini beklerken internet ekosisteminin büyük kısmı eş zamanlı olarak yavaşlamaya devam ediyor.
3 CLOUDFLARE NEDİR?
İnternetin önemli bir kısmını görünmez bir şekilde ayakta tutan bir şirket olan Cloudflare bugün yaşanan teknik sorun nedeniyle daha fazla gündemde...
Bir ABD şirketi olan Cloudflare, kendisini "dünyanın en büyük ağlarından biri" olarak tanımlıyor. Web sitelerinin yüksek trafik aldığında (yoğun ziyaretçi veya siber saldırı) çevrimiçi kalmasını sağlayan teknolojiler sunuyor. Basitçe, bilgisayarlar ile web sitelerinin orijinal sunucuları arasında bir aracı olarak konumlanıyor. Bugün Cloudflare'de yaşanan sorun ise dünya çapında bir çok siteye erişimi durdurdu.
İnternette ise 'Devam etmek için lütfen challenges.cloudflare.com engellemesini kaldırın' ne demek? sorusu bugün çok arananlar arasında. İşte bu sorunun özetle yanıtı:
4 CLOUDFLARE SON DURUM
Şirketten yapılan son açıklamalarda sorunun kaynağının bulunduğu belirtildi ve "Uygulama hizmetleri müşterilerimiz için hizmeti geri yükleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz" denildi.
5 GERİ YÜKLEME ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR
En son 16.10'da yapılan açıklamada ise "Cloudflare Access ve WARP'ın kurtarılmasını sağlayan değişiklikler yaptık. Access ve WARP kullanıcıları için hata seviyeleri, olay öncesi oranlarına geri döndü. Londra'da WARP erişimini yeniden etkinleştirdik. Diğer hizmetleri geri yüklemek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadeleri yer almıştı.