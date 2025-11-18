'Devam etmek için lütfen challenges.cloudflare.com engellemesini kaldırın' ne demek?

Dünya çapında pek çok internet sitesinde kesinti yaşanıyor. Özellikle X (eski adıyla Twitter), bugün küresel çapta etkili olan ciddi bir erişim problemiyle karşı karşıya kaldı. Milyonlarca kullanıcı, siteye giriş yapmak istediğinde ya da uygulamayı açtığında “akış yenilenemedi” hatası ile karşılaştığını bildiriyor. XPlatformu aktif olarak kullanan pek çok kişi, ana sayfada gönderilerin yüklenmediğini, beğeni ve retweet gibi etkileşim butonlarının da çalışmadığını dile getiriyor. Kesintiyi takip eden Downdetector verileri ise durumun yalnızca belirli bir ülke ya da bölge ile sınırlı olmadığını; dünya genelinde binlerce hata raporu geldiğini gösteriyor. Bu nedenle kullanıcılar anlık bilgi akışına erişmekte zorlanıyor.

Bu sorundan tüm popüler haber siteleri gibi yapay zeka servisleri ve Epic, RIOT (LOL) gibi oyun servisleri de etkilenmiş durumda.

CLOUDFLARE KAYNAKLI YAYGIN KESİNTİ

Ortaya çıkan sorun sadece X ile sınırlı değil. İnternet altyapısının önemli bir bölümünü yöneten Cloudflare’de yaşanan teknik bir problem, bu altyapıyı kullanan binlerce web sitesi ve dijital servisin aynı anda çökmesine neden oldu. Özellikle ChatGPT gibi güvenlik doğrulaması yapan sitelere girmeye çalışan kullanıcılar, tarayıcılarında alışık olunmayan bir uyarı ile karşılaştı. Bu uyarıda: “Devam etmek için lütfen challenges.cloudflare.com engellemesini kaldırın” ifadesi yer alıyor.