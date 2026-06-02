Şehir hayatına veda edip, köyde çilekle yeni bir hayat kurdular: Girişimci çiftin ilham veren hikayesi

Bahadın'a dönüş yaptıktan sonra farklı tarımsal üretim alanlarını denediklerini belirten Gökhan Akyol ise KOP desteğiyle kurdukları çilek bahçesinin bugün önemli bir üretim merkezi haline geldiğini söyledi. Akyol, "KOP projesiyle iki dönümlük bir alanı çilek yaptık geçen sene. Bir sel felaketinden sonra bugün çileklerimiz çok iyi duruma geldi. Bölge halkımızda daha çok buğday ve arpa ekimi var. Hem halkımıza örnek olsun hem de farklı ürünleri deneyelim diye çileğe girdik. Şu anda da gayet iyi çileklerimiz var. Sanırım başardık bu sene."



Akyol, üretim sürecinde destek aldıklarını belirterek, "Belediye Başkanımız Sami Eroğlu bu projenin başında KOP desteği olduğunu bize iletince biz de hemen kolları sıvadık. İç Anadolu Tarım öncelikle bize organik gübre desteği verdi. Diğer alet edevatları ve çilek fidelerini verdi. Bununla başladık. Şu an hiçbir ilaç kullanmadan tamamen organik üretim yapıyoruz" dedi.



Bayram tatili için Bahadın'a gelen ve çilek hasadına katılan gurbetçi Haydar Altınkaynak da yapılan üretimin bölge için önemli olduğunu söyledi. Altınkaynak, "Yurt dışında yaşıyorum. Bu köyümüzün güzelliklerinden yararlanmaya geldik. Bayram tatiline geldik. Gelmişken de bu çilek tarlamız var bağlarımızın içinde. Kendi ellerimizle çileklerimizi topladık. Çok güzel bir katkıda bulunmuşlar köyümüze. Başkanımıza, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum bize böyle bir güzellik sundukları için."



Ankara'dan Bahadın'a uzanan üretim hikâyesiyle dikkat çeken Akyol çifti, doğal yaşam ve tarımsal üretimin bir arada sürdürülebileceğini gösterirken, organik çilek üretimiyle de bölgedeki çiftçilere örnek olmaya devam ediyor.