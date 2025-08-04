“Tarımsal ekonomiye 1,7 milyar TL katkı veriyoruz”

Tarımın sürdürülebilirliği için Anadolu Meraları ile iş birliği yapan Anadolu Efes, üç pilot ilde onarıcı tarım faaliyetleri yürütüyor ve bu yıl bu yöntemle yetiştirilen arpaların ilk hasadını gerçekleştirdi.

İzmir Bornova’da yer alan Yenilik Atölyesi’ndeki etkinlikte hasadın sonuçlarını aktaran Bira Grubu Başkanı ve Anadolu Efes CEO’su Onur Altürk, çiftçilere gübre, mazot gibi ihtiyaçları için 158,5 milyon TL’lik “Çiftçi Teşvik Paketi” sunduklarını açıklıyor. Teşvik paketi bir önceki yıla oranla 1,7 katına çıktı. Altürk, 2025 yılında tarımsal ekonomiye 1,7 milyar TL katkı sağladıklarını da belirtiyor.

Altürk ayrıca arpa tedarik edilen illerde yerel kalkınma ve kadınların güçlenmesine katkı sağlayacak döngüsel iş modelleri üzerine çalıştıklarını ve gençlerin yeniden tarıma teşvik edilmesi için de projeler hayata geçirdiklerini vurguluyor.

Hedef tüm üretim

Onarıcı tarım faaliyetlerinin sürdürülebilirlik stratejilerinde önemli yeri olduğunu söyleyen Bira Grubu Başkanı ve Anadolu Efes CEO’su Onur Altürk, “Tarımı desteklemeyi bir sorumluluktan öte, işimizin ayrılmaz parçası ve önceliği olarak görüyoruz. Geleceğe karşı taşıdığımız sorumluluğun bilinciyle, tarım alanında iklim kriziyle mücadeleyi de odağımıza alıyoruz.

Bu yıl, üç pilot ilde elde ettiğimiz verimli sonuçlar, daha dirençli ve sürdürülebilir tarım ekosistemleri oluşturma yolunda bize umut veriyor. Önümüzdeki yıllarda tüm ürünlerimizi onarıcı tarım pratikleri ile yetiştirilen arpalardan üretmeyi hedefliyoruz” diyor.

Şirket, 2025 sezonunda Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi olmak üzere toplam 333 bin dekarlık yani yaklaşık 46 bin futbol sahası büyüklüğünde bir üretim alanından arpa tedarik ediyor.

Anadolu Efes, Türkiye’de tarımsal faaliyetleri vesilesiyle doğrudan ya da dolaylı olarak, yaklaşık 13 bin kişiye geçim kaynağı sunuyor.