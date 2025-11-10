Tekirdağ tarımının yeni umudu... Gramı altınla yarışıyor

Ziyaret sırasında üretici aileyle bir araya gelen Aksoy, soğuk ve yağışlı havaya rağmen özveriyle yapılan üretimi yerinde inceledi. Annesi, babası ve bölgedeki emekçi üreticilerle birlikte çalışan genç çiftçiyi tebrik eden Aksoy, "Safran, gramı adeta altınla yarışan bir ürün. Katma değeri çok yüksek ve Tekirdağ tarımı için yeni bir umut kaynağı" dedi.