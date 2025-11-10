Bezos'a göre yapay zekanın asla yerini alamayacağı tek bir çalışan profili var

El Confidencial'ın haberine göre, Jeff Bezos, yapay zekanın iş piyasasındaki rolü hakkında konuştu. Habere göre Bezos "Yapay zekanın asla yerini tutamayacağı tek bir çalışan türü vardır" dedi.

Amazon'un kurucusu, yaratıcılığın teknolojik ilerlemeyi yönlendirdiğini söylüyor, inovasyonu her türlü gelişimin temeli olarak görüyor. Ona göre, yeni fikirler üreten insanlar vazgeçilmez. Bezos'e göre, yapay zekânın asla yerine geçemeyeceği bir çalışan tipi var: icat etme yeteneğine sahip olanlar. Bezos’a göre insan yaratıcılığı, insanları makinelerden ayıran temel unsur olmaya devam ediyor ve geleceğin iş dünyasını belirleyecek en kritik özellik de bu.

“Makinalar birçok işi üstlenebilir ama hayal gücü hâlâ bize ait” diyen Bezos, inovasyonun esas kaynağının meraklı ve risk almaya istekli zihinler olduğunu vurguluyor.



Bezos, bir hatırasını da paylaştı. Teksas’taki aile çiftliğinde, dedesiyle birlikte kimseye danışmadan bir buldozeri yeniledikleri bir yazı hatırlattı. Şanzımanı sökebilmek için kendi vinçlerini yapmaları gerektiğini anlatırken, “O yaz bana şunu öğretti: Zorluklar, yaratıcı düşünmeyi tetikleyen fırsatlardır” dedi. Bezos, bu yüzden kendisini “doğuştan bir icatçı” olarak görüyor. Bir beyaz tahtaya geçtiğinde dakikalar içinde fikir üretebildiğini söyleyen girişimci, şirketlerine başvuranlarda da aynı kıvılcımı aradığını belirtiyor: “Görüşmelerde adaylara mutlaka şunu sorarım: Bana icat ettiğiniz bir şeyi anlatın.”

