Temiz enerji devrimi: 200 bin kilovatsaat enerji üretimiyle 800 milyon liralık gelir

"Türkiye'de en çok rağbet gören sektörlerden biri de yenilenebilir enerji piyasasıdır. İlimizde çok önemli düzeyde güneş enerjisi potansiyeli mevcut. Bakanlıklarımız ve ilgili kurumlar tarafından bunların tespitleri yapılarak ona göre lisanslar veriliyor. İlimizde bu yatırımlar gerçekleşiyor. Van'da küçük tesisler hariç özel sektör tarafından devlet desteğiyle kurulan lisanslı 7 güneş enerji santrali bulunuyor. Kurulu güç 200 megavat civarındadır. Ülke ekonomisine yıllık 800 milyon lira katkı sağlıyor. Bu çok önemli. Van güneşin şehridir. Rakım yüksek olduğu için güneş ışınlarını direkt alıyor."