Türkiye'nin tropikal meyve üssü oldu: Üretim alanları son 10 yılda 100 kat arttı

Alanya Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Ali Hüddoğlu, AA muhabirine, tropikal meyve üretim alanlarının hızla genişlediğini söyledi.

İlçede muz ve avokadonun ana ürün haline geldiğini anlatan Hüddoğlu,"Tropikal ürün çeşitliliği de her yıl artıyor. Son 20 yıldır tropikal ürünler çeşitlendirildi ve 40'ın üzerinde tropikal meyve üretimi yapar hale geldik. Bu üretim kapasitesi her geçen gün hızla artıyor. Biz üreticiler bunu üretmekten yorulmuyoruz. İşimizi aşkla yapıyoruz." diye konuştu.

"Muz ve avokadoda kendimize yeter hale geldik"



Hüddoğlu, ürettikleri tropikal meyvenin pazarlanmasının da yeni olduğunu belirterek Anadolu'da yeni tanınmasına rağmen ürünlerinin trend olduğunu kaydetti.

Bu ilginin her yıl üretim kapasitelerinin de artmasına neden olduğunu ifade eden Hüddoğlu, yerli üretimin artmasıyla bazı ürünlerde dışa bağımlılığın azaldığını dile getirdi.

Hüddoğlu, muz ve avokadoda yeterliliğe ulaştıklarını anlatarak "Ana üretimlerimizden muz, avokado yanında ejder meyvesi, mango, çarkıfelek (passiflora), papaya da sırada geliyor. Hatta Alanya'da artık kahve de üretiyoruz. Diğer tropikal meyvelerde de üretim artıyor." ifadelerini kullandı.

İlçede tropikal meyve üretiminin yalnızca büyük çiftçiler değil, hobi bahçeleri ve ev önlerinde de yaygınlaştığını söyleyen Hüddoğlu, Kovid-19 salgınından sonra üretim alanlarında büyük genişleme yaşandığını vurguladı.

Hüddoğlu, Alanya'da 80 bin kişinin tarımla bağlantısının olduğunu, her evin bahçesinde bir tropikal meyve ağacının olduğunu söyledi.

Tropikal meyve üretiminin Kovid-19 salgını sonrasında hızla arttığına işaret eden Hüddoğlu, şöyle devam etti:

"Alanya'da son 7-8 yıldaki tropikal üretim alanları çok arttı. Son 10 yılda 100 kat üretim alanı artan meyveler var. Muz ve avokadonun yanında mango, papaya, çarkıfelek ve ejder meyvesiyle anılan bir bölge olduk. Resmi kayıtlara göre ilçede 5 bin tropikal meyve üreticisi var ama üretici sayısı çok daha fazla. Resmi kayıtlarda 25 bin çiftçi var. 5 kişiden biri tropikal meyve üretiyor ama şunu söylemek de doğru: Bu bölgede 10 çiftçi varsa 8 tanesinin evinin önünde küçük veya büyük tropikal bahçesi var."

Yerli ürünlerin kalitesine de dikkati çeken Hüddoğlu, tüketicilere bölge ürünlerini tercih etmeleri çağrısında bulundu.

