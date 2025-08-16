Üreticinin yüzü gülüyor: "Fiyatı 650-700 lira civarında"

Kentte geçen yıl 179 bin ton fıstık hasadı yapıldığını anlatan Akbaş, şöyle konuştu:

"Bu çok güzel bir rakamdı. Bu yılki rekolte beklentimiz yaklaşık 80 bin ton civarındaydı ama bu yılki hava şartları çok olumsuz geçti. Özellikle kışın yağmurun yağmayışından dolayı ağaçlarımız çok etkilendi. Bu yüzden 80 bin ton civarındaki rekolte tahminimizin daha da düşük gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu düşüş de yüzde 10 gibi olacak. Ama çok şükür ki fiyatlar geçen yıla oranla daha güzel. Geçen sene fıstığın kilosu 170 liraya kadar düştü, üreticimiz çok mağdur oldu. Bu sene fiyatlar çok güzel. Hasadını yapmış olduğumuz boz fıstığın fiyatı 650-700 lira civarında. Bu da üreticimizi memnun edecek seviyede bir rakam. Üretimimizi hem iç piyasaya göre hem de ihracata göre yaptığımız için yükselen fiyatlardan dolayı ihracatımızda herhangi bir düşüş beklemiyoruz. İhracatımızda rakamsal olarak daha yüksek fiyatları göreceğimizi umut ediyoruz."

Akbaş, gelecek sene fıstığın "var yılı" olmasını beklediklerini, bu nedenle 2026'dan daha umutlu olduklarını kaydetti.