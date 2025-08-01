Dijital medya analiz platformu ile kullanıcılar; sektörel gelişmeleri izleyebiliyor, rakip analizlerinden medya görünürlüğüne kadar birçok alanda içgörü elde edebiliyor ve markalarının dijital dünyadaki konumunu net şekilde görebiliyor.
Ajans Press Teknoloji Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Direktörü Tolga Topcu, platform ile ilgili şunları söyledi:
"Artık markalar, sadece ne söylendiğini değil, nasıl söylendiğini de görebiliyor. Yapay zeka destekli yazılımımız sayesinde müşterilerimize saniyeler içinde özet raporlar sunuyor, veriyi anlamlı içgörülere dönüştürüyoruz. Bu sayede firmalar, dijital dünyadaki görünürlüklerini daha iyi yönetebiliyor ve rakiplerinden bir adım öne geçebiliyor."
Newscope; 197 ülkedeki 152 milyondan fazla dijital kaynağı tarayarak markalarla ilgili içerikleri analiz ediyor.
İşte 112 sektör ve her sektörün en çok konuşulan markası:
Ağız ve Diş Bakımı Sektörü – Listerine
Akaryakıt Sektörü – TPAO
Akü Sektörü – Yiğit Akü
Alışveriş Merkezleri Sektörü – Cevahir AVM
Alkollü İçecek Sektörü – Moet Hennesy
Altın Madenciliği Sektörü – Koza
Ambalaj Sektörü – Şişecam
Araç Kiralama – Getir Araç
Ayakkabı Sektörü – Adidas
Aydınlatma Sektörü – TEPTA
Bakanlıklar – Milli Eğitim Bakanlığı
Bakliyat ve Hububat Sektörü – Yayla Gıda
Bankacılık Sektörü – Ziraat Bankası
Bebek Maması Sektörü – Nestle
Bebek ve Çocuk Ürünleri Sektörü – e-Bebek
Beş Yıldızlı Oteller Sektörü – Mandarin Hotel
Bilgisayar Donanım Sektörü – Microsoft
Bilgisayar Yazılım Sektörü – Microsoft
Binek Otomobil Sektörü – TOGG
Bisiklet Sektörü – Bisan
Bisküvi Çikolata ve Şekerleme Sektörü – Ülker
Boya Sektörü – DYO
Büyükşehir Belediyeleri – İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Cips Sektörü – Doritos
Çağrı Merkezleri Sektörü – Concentrix
Çay Sektörü – Çaykur
Çimento Sektörü – ÇİMSA
Çocuk Bezi Sektörü – Molfix
Dayanıklı Tüketim Sektörü – Samsung
Demir Çelik Sektörü – Erdemir
Deniz Taşımacılığı Sektörü – Reysaş
Deterjan Sektörü – Domestos
Doğalgaz Sektörü – BOTAŞ
Dondurma Sektörü – MADO
Elektrik Malzemeleri Sektörü – Schneider
Elektrik Sektörü – TEİAŞ
Elektronik Ticaret Sektörü – Amazon
Enerji İçecekleri Sektörü – Red Bull
Et ve Et Ürünleri Sektörü – Lezita
Ev Tekstili Sektörü – IKEA
Fast Food Sektörü – Burger King
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Sektörü – Emlak Konut GYO
GSM Operatörleri Sektörü – Turkcell
Hazır Beton Sektörü – ÇİMSA
Hazır Giyim Sektörü – Zara
Hijyenik Ped Sektörü – Kotex
Hipermarket Sektörü – BİM
Holdingler – Cengiz Holding
İBB İştirakleri – İSKİ
İç Giyim Sektörü – Suwen
İl Belediyeleri (51 İl) – Çorum Belediyesi
İlaç Sektörü – Pfizer
İnsan Kaynakları ve Danışmanlık Sektörü – Ipsos
İnşaat Sektörü – KİPTAŞ
İnternet Servis Sağlayıcılar Sektörü – Türk Telekom
İstanbul İlçe Belediyeleri – Gaziosmanpaşa Belediyesi
İş Makineleri Sektörü – Tümosan
Jeneratör Sektörü – KJ Power
Kablo Sektörü – Prysmian Kablo
Kağıt Temizlik Ürünleri Sektörü – Lila Kağıt
Kahve Sektörü – Starbucks
Kapı ve Kilit Sektörü – Yıldız Entegre
Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektörü – Metro
Katı Yağ Sektörü – Becel
Katılım Bankacılığı Sektörü – Vakıf Katılım
Kırtasiye Sektörü – D&R
Klima Sektörü – Arçelik
Kombi Sektörü – E.C.A
Konservecilik Sektörü – Dardanel
Kozmetik Sektörü – Yves Rocher
Kredi Kartları Sektörü – Master Card
Kripto Para Sektörü – Binance TR
Kuyumculuk Sektörü – Cartier
Lastik Sektörü – Michelin
Leasing Sektörü – Vakıf Leasing
LPG Sektörü – Shell
Madeni Yağ Sektörü – Shell Madeni Yağlar
Makarna Sektörü – Barilla
Menkul Değerler Sektörü – Gedik Yatırım
Meşrubat Sektörü – Coca Cola
Mobilya Sektörü – IKEA
Motosiklet Sektörü – Yamaha
Ofis Mobilyası Sektörü – Doxa
Oyuncak Sektörü – LEGO
Özel Hastaneler Sektörü – Medicana
Özel Okullar Sektörü – Bahçeşehir Koleji
Pil Sektörü – Duracell
Portföy Yönetimi Sektörü – İş Portföy
Puding ve Şanti Sektörü – Danone
Restaurant Sektörü – Big Chefs
Saat Sektörü – Rolex
Sakız Sektörü – Mentos
Savunma Sanayi Sektörü – Baykar
Seramik Sektörü – Seranit
Sıvı Yağ Sektörü – Tariş
Sigortacılık Sektörü – Türkiye Sigorta
Sivil Havacılık Sektörü – Türk Hava Yolları (THY)
Su Sektörü – Damla
Süt ve Süt Ürünleri Sektörü – Sütaş
Şampuan Sektörü – Bioxcin
Şarapçılık Sektörü – Pamukkale
Tasarruf Finansman Sektörü – Katılımevim
Teknoloji Mağazaları Sektörü – Media Markt
Tekstil Sektörü – Roteks
Telefon Sektörü – Apple
Tütün Sektörü – Philip Morris (PMI)
Vitrifiye Sektörü – Artema
Yapı Kimyasalları Sektörü – Polisan
Yapı Marketleri Sektörü – IKEA
Yayınevleri ve Kitap Sektörü – Yapı Kredi Yayınları
Yazıcı ve Tarayıcı Sektörü – Canon
Züccaciye Sektörü – Paşabahçe