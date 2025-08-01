Dijital medya analiz platformu ile kullanıcılar; sektörel gelişmeleri izleyebiliyor, rakip analizlerinden medya görünürlüğüne kadar birçok alanda içgörü elde edebiliyor ve markalarının dijital dünyadaki konumunu net şekilde görebiliyor.

Ajans Press Teknoloji Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Direktörü Tolga Topcu, platform ile ilgili şunları söyledi:

"Artık markalar, sadece ne söylendiğini değil, nasıl söylendiğini de görebiliyor. Yapay zeka destekli yazılımımız sayesinde müşterilerimize saniyeler içinde özet raporlar sunuyor, veriyi anlamlı içgörülere dönüştürüyoruz. Bu sayede firmalar, dijital dünyadaki görünürlüklerini daha iyi yönetebiliyor ve rakiplerinden bir adım öne geçebiliyor."

Newscope; 197 ülkedeki 152 milyondan fazla dijital kaynağı tarayarak markalarla ilgili içerikleri analiz ediyor.

İşte 112 sektör ve her sektörün en çok konuşulan markası:

Ağız ve Diş Bakımı Sektörü – Listerine

Akaryakıt Sektörü – TPAO

Akü Sektörü – Yiğit Akü

Alışveriş Merkezleri Sektörü – Cevahir AVM

Alkollü İçecek Sektörü – Moet Hennesy

Altın Madenciliği Sektörü – Koza

Ambalaj Sektörü – Şişecam

Araç Kiralama – Getir Araç

Ayakkabı Sektörü – Adidas

Aydınlatma Sektörü – TEPTA

Bakanlıklar – Milli Eğitim Bakanlığı

Bakliyat ve Hububat Sektörü – Yayla Gıda

Bankacılık Sektörü – Ziraat Bankası

Bebek Maması Sektörü – Nestle

Bebek ve Çocuk Ürünleri Sektörü – e-Bebek

Beş Yıldızlı Oteller Sektörü – Mandarin Hotel

Bilgisayar Donanım Sektörü – Microsoft

Bilgisayar Yazılım Sektörü – Microsoft

Binek Otomobil Sektörü – TOGG

Bisiklet Sektörü – Bisan

Bisküvi Çikolata ve Şekerleme Sektörü – Ülker

Boya Sektörü – DYO

Büyükşehir Belediyeleri – İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Cips Sektörü – Doritos

Çağrı Merkezleri Sektörü – Concentrix

Çay Sektörü – Çaykur

Çimento Sektörü – ÇİMSA

Çocuk Bezi Sektörü – Molfix

Dayanıklı Tüketim Sektörü – Samsung

Demir Çelik Sektörü – Erdemir

Deniz Taşımacılığı Sektörü – Reysaş

Deterjan Sektörü – Domestos

Doğalgaz Sektörü – BOTAŞ

Dondurma Sektörü – MADO

Elektrik Malzemeleri Sektörü – Schneider

Elektrik Sektörü – TEİAŞ

Elektronik Ticaret Sektörü – Amazon

Enerji İçecekleri Sektörü – Red Bull

Et ve Et Ürünleri Sektörü – Lezita

Ev Tekstili Sektörü – IKEA

Fast Food Sektörü – Burger King

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Sektörü – Emlak Konut GYO

GSM Operatörleri Sektörü – Turkcell

Hazır Beton Sektörü – ÇİMSA

Hazır Giyim Sektörü – Zara

Hijyenik Ped Sektörü – Kotex

Hipermarket Sektörü – BİM

Holdingler – Cengiz Holding

İBB İştirakleri – İSKİ

İç Giyim Sektörü – Suwen

İl Belediyeleri (51 İl) – Çorum Belediyesi

İlaç Sektörü – Pfizer

İnsan Kaynakları ve Danışmanlık Sektörü – Ipsos

İnşaat Sektörü – KİPTAŞ

İnternet Servis Sağlayıcılar Sektörü – Türk Telekom

İstanbul İlçe Belediyeleri – Gaziosmanpaşa Belediyesi

İş Makineleri Sektörü – Tümosan

Jeneratör Sektörü – KJ Power

Kablo Sektörü – Prysmian Kablo

Kağıt Temizlik Ürünleri Sektörü – Lila Kağıt

Kahve Sektörü – Starbucks

Kapı ve Kilit Sektörü – Yıldız Entegre

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektörü – Metro

Katı Yağ Sektörü – Becel

Katılım Bankacılığı Sektörü – Vakıf Katılım

Kırtasiye Sektörü – D&R

Klima Sektörü – Arçelik

Kombi Sektörü – E.C.A

Konservecilik Sektörü – Dardanel

Kozmetik Sektörü – Yves Rocher

Kredi Kartları Sektörü – Master Card

Kripto Para Sektörü – Binance TR

Kuyumculuk Sektörü – Cartier

Lastik Sektörü – Michelin

Leasing Sektörü – Vakıf Leasing

LPG Sektörü – Shell

Madeni Yağ Sektörü – Shell Madeni Yağlar

Makarna Sektörü – Barilla

Menkul Değerler Sektörü – Gedik Yatırım

Meşrubat Sektörü – Coca Cola

Mobilya Sektörü – IKEA

Motosiklet Sektörü – Yamaha

Ofis Mobilyası Sektörü – Doxa

Oyuncak Sektörü – LEGO

Özel Hastaneler Sektörü – Medicana

Özel Okullar Sektörü – Bahçeşehir Koleji

Pil Sektörü – Duracell

Portföy Yönetimi Sektörü – İş Portföy

Puding ve Şanti Sektörü – Danone

Restaurant Sektörü – Big Chefs

Saat Sektörü – Rolex

Sakız Sektörü – Mentos

Savunma Sanayi Sektörü – Baykar

Seramik Sektörü – Seranit

Sıvı Yağ Sektörü – Tariş

Sigortacılık Sektörü – Türkiye Sigorta

Sivil Havacılık Sektörü – Türk Hava Yolları (THY)

Su Sektörü – Damla

Süt ve Süt Ürünleri Sektörü – Sütaş

Şampuan Sektörü – Bioxcin

Şarapçılık Sektörü – Pamukkale

Tasarruf Finansman Sektörü – Katılımevim

Teknoloji Mağazaları Sektörü – Media Markt

Tekstil Sektörü – Roteks

Telefon Sektörü – Apple

Tütün Sektörü – Philip Morris (PMI)

Vitrifiye Sektörü – Artema

Yapı Kimyasalları Sektörü – Polisan

Yapı Marketleri Sektörü – IKEA

Yayınevleri ve Kitap Sektörü – Yapı Kredi Yayınları

Yazıcı ve Tarayıcı Sektörü – Canon

Züccaciye Sektörü – Paşabahçe