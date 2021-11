Tesla CEO’su Elon Musk, elindeki Tesla hisselerinden 1,05 milyar dolarlık satış yaptığını bildirdi.

Musk’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı bildirime göre 23 Kasım’da Tesla hisselerinden 934 bin 91 adet satıldı. Yapılan bu satışın toplam tutarı 1,05 milyar dolar civarında gerçekleşti.

Bununla beraber Musk, elindeki opsiyonları kullanarak 2,15 milyon Tesla hissesi aldığını da SEC’e bildirdi.

Musk, daha önce de 5 milyar dolar tutarında Tesla hissesi sattığını duyurmuştu.

Tesla hisselerinin ‘kaderini belirlemek’ için takipçilerine 64,5 milyon takipçili Twitter hesabından anket yapan ünlü iş insan, yaptığı paylaşımında milyarderler vergisine atıfta bulunarak ‘Son dönemde gerçekleşmemiş kazançların vergi kaçırmak olduğuna dair tartışmalar sürerken Tesla hisselerinin yüzde 10’unu satmayı öneriyorum. Siz destekliyor musunuz?’ sorusunu yöneltmişti.

Musk’ın bu sorusuna 3 milyona yakın yanıt gelmiş, ankete katılanların yüzde 57’si hisse satışına ‘evet’ demişti.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.

Do you support this?

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021