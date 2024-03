Apple ürünlerine yeni zam: En ucuz iPhone fiyatı 30 bin TL'ye dayandı

Apple, iPhone 15'lerden iPhone SE'lere kadar ürün portföyünü zam yağmuruna tuttu.

İşte gelen yeni zamla birlikte iPhone'ların yeni fiyatları...

Apple'ın eski ve yeni iPhone 15 Türkiye fiyatları

iPhone 15 (128GB): 58.499 TL (değişmedi)

iPhone 15 (256GB): 58.499 TL > 62.999 TL

iPhone 15 (512GB): 66.999 TL > 71.999 TL

iPhone 15 Plus (128GB): 61.999 TL > 66.999 TL

iPhone 15 Plus (256GB): 66.499 TL > 71.499 TL

iPhone 15 Plus (512GB): 74.999 TL > 80.499 TL

iPhone 15 Pro (128GB): 69.999 TL > 75.499 TL

iPhone 15 Pro (256GB): 74.499 TL > 79.999 TL

iPhone 15 Pro (512GB): 82.999 TL > 88.999 TL

iPhone 15 Pro (1TB): 91.499 TL > 97.999 TL

iPhone 15 Pro Max (256GB): 82.999 TL > 89.999 TL

iPhone 15 Pro Max (512GB): 91.499 TL > 98.999 TL

iPhone 15 Pro Max (1TB): 99.999 TL > 107.999 TL

Apple'ın eski ve yeni iPhone 14 - iPhone 13 Türkiye fiyatları

iPhone 14 (128GB): 51.499 TL (değişmedi)

iPhone 14 (256GB): 51.999 TL > 55.999 TL

iPhone 14 (512GB): 60.499 TL > 64.999 TL

iPhone 14 Plus (128GB): 53.999 TL > 58.499 TL

iPhone 14 Plus (256GB): 58.499 TL> 62.999 TL

iPhone 14 Plus (512GB): 66.999 TL > 71.999 TL

iPhone 13 (128GB): 42.999 TL (değişmedi)

iPhone 13 (256GB): 44.499 TL > 47.499 TL

iPhone 13 (512GB): 52.999 TL > 56.499 TL

Apple'ın eski ve yeni iPhone SE Türkiye fiyatları

iPhone SE (64GB): 26.999 TL > 28.999 TL

iPhone SE (128GB): 28.999 TL > 31.199 TL

iPhone SE (256GB): 33.499 TL > 35.699 TL