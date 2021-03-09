Applei neredeyse tüm cihazlarında yaptığı güncelleme ile bir dizi güvenlik açığı kapattı. Şirket yeni güncellemenin yapılmasını tavsiye etti.

iPhone ve iPad’lere iOS ve iPadOs 14.4.1 güncellemesi yapıldı. watchOS için 7.3.2 ve macOS Big Sur için ise 11.2.3 güncellemeleri geldi.

Apple, yeni güncellemelerde önemli güvenlik geliştirmelerinin yapıldığını belirterek tüm kullanıcılarına yeni güncellemeleri gerçekleştirmesini önerdi.

Apple Webkit’te yer alan hafıza problemini giderdiğini açıkladı. Sistemdeki bug nedeniyle tarayıcı gezintisi yapan kişiler internet korsanlarının hedefi haline gelmişti.

WebKit güvenlik açığı Google ve Microsoft’ta da bulunuyordu ancak bu sistemlerin aktif bir şekilde saldırıya uğramadığı aktarılmıştı.

Apple’ın Safari tarayıcısına güç veren motor olan WebKit’teki bellek bozulması nedeniyle cihazlarda kod yürütülmesi mümkün hale gelmişti.

Güncellemeyi iOS’ta ayarlar bölümünden Genel’e ve ardından Yazılım Güncelleme’ye dokunarak iPhone ve iPad için gerçekleştirebilirsiniz. Mac cihazlarında ise Sistem Tercihleri menüsünden Yazılım Güncelleme’ye geçiş yaparak gerekli güncellemeler yapılabilir.