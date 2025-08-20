ARA
DOLAR
40,92
0,07%
DOLAR
EURO
47,68
0,12%
EURO
GRAM ALTIN
4374,90
0,36%
GRAM ALTIN
BIST 100
10956,84
-0,05%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Beyaz Saray dedikoduları doğruladı: Intel ile anlaşma yolda

Beyaz Saray, Trump yönetiminin çip üreticisi Intel’de ABD hükümetine yüzde 10 hisse sağlayabilecek bir anlaşma üzerinde çalıştığını doğruladı.

20 Ağustos 2025 | 10:03
Beyaz Saray dedikoduları doğruladı: Intel ile anlaşma yolda

BBC'nin haberine göre Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan’ın hem ulusal güvenlik hem de ekonomik açıdan ABD'nin çıkarlarını önceliklendirmek istediğini belirtti.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, olası anlaşmanın, hükümet hibelerinin Intel hisseleriyle değiştirilmesini içerebileceğini açıkladı. 

Lutnick, CNBC’ye yaptığı açıklamada, Biden yönetimi döneminde onaylanan hibeler karşılığında ABD’nin Intel’de pay almak istediğini söyledi ve “Paramız karşılığında hisse almalıyız. Hibeleri karşılıksız vermek yerine karşılığında hisse alacağız” ifadelerini kullandı.

İddialara göre anlaşma, Intel’in Ohio eyaletinde büyük bir üretim tesisi kurmasına yardımcı olmayı hedefliyor. 

Öte yandan Japon yatırım şirketi Softbank, Intel’de 2 milyar dolarlık hisse alacağını duyurdu. 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL