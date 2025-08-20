Beyaz Saray dedikoduları doğruladı: Intel ile anlaşma yolda

BBC'nin haberine göre Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan’ın hem ulusal güvenlik hem de ekonomik açıdan ABD'nin çıkarlarını önceliklendirmek istediğini belirtti.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, olası anlaşmanın, hükümet hibelerinin Intel hisseleriyle değiştirilmesini içerebileceğini açıkladı.

Lutnick, CNBC’ye yaptığı açıklamada, Biden yönetimi döneminde onaylanan hibeler karşılığında ABD’nin Intel’de pay almak istediğini söyledi ve “Paramız karşılığında hisse almalıyız. Hibeleri karşılıksız vermek yerine karşılığında hisse alacağız” ifadelerini kullandı.

İddialara göre anlaşma, Intel’in Ohio eyaletinde büyük bir üretim tesisi kurmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

Öte yandan Japon yatırım şirketi Softbank, Intel’de 2 milyar dolarlık hisse alacağını duyurdu.