Bilişim şirketleri global çıkışta hızlandı

Şubat 27, 2019 0 Yorum 71 Okunma
Bilişim şirketleri global çıkışta hızlandı

Son dönemde bilişim sektöründe hisselerini yabancı yatırımcılara satarak global çıkış yapan şirketler dikkat çekiyor.

Geçen yıl 23 bilişim şirketi yabancı satın alma ve birleşmelere imza attı. Bu yatırımlarla daha fazla şirketin yurtdışına açılması bekleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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