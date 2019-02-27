Bilişim şirketleri global çıkışta hızlandı
Son dönemde bilişim sektöründe hisselerini yabancı yatırımcılara satarak global çıkış yapan şirketler dikkat çekiyor.
Geçen yıl 23 bilişim şirketi yabancı satın alma ve birleşmelere imza attı. Bu yatırımlarla daha fazla şirketin yurtdışına açılması bekleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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