Bir uzmana göre yapay zekanın en çok tehdit ettiği 5 meslek

ChatGPT’nin hızlı yükselişi, yapay zekanın çok sayıda işi otomatikleştirebileceğine dair korkuları alevlendiriyor.

Halihazırda bazı yazma görevlerini otomatikleştirmek için yapay zekayı kullanan ajans IZSRI'nin yönetmeni ve yapay zeka lideri Zak Saidi, yapay zekanın etkisinin önümüzdeki üç yıl içinde birçok sektörde hissedileceğini söylüyor. Yazılı içerik taslağı hazırlamak için ChatGPT'yi ve dikkat pazarlaması ve sosyal medya trendlerini saptamak için diğer yapay zeka araçlarını zaten kullandığını söyledi.

Peki hangi sektörlerin çalışanları 'üretken yapay zeka' nedeniyle işlerini kaybetmeleri en olası görünüyor? Ve bu ne kadar sürede olabilir? Chip Online'ın aktardığı habere göre tehdit altında olan meslekler şöyle:

1 1-Metin yazarları ve blog yazarları Metin yazarları ve blog yazarları, ChatGPT gibi AI araçları nedeniyle sıkıntı yaşabilir. Ancak bir uzman, en yetenekli yazarların aranmaya devam edeceğini söylüyor. Saidi, "Pek çok metin yazarıyla çalışıyoruz ve kesinlikle içerik yazarlarının yapay zeka teknolojisiyle değiştirilmesi konusunda çok fazla söylenti var. Özellikle küçük işletmelerin daha fazla içerik üretirken ChatGPT'ye ve onun yapay zeka benzerlerine yönelmesini bekliyoruz" diyor. Ancak Saidi, çok yetenekli metin yazarları için geleceğin o kadar da kasvetli olmadığını ekliyor: "Hiçbir şeyin insan yaratıcılığının yerini alamayacağına inanıyoruz. Mevcut haliyle ChatGPT oldukça genel içerik üretiyor"

2 2-Perakende satış elemanları Saidi, yapay zekanın perakende sektöründe 'ciddi iş kayıplarına' yol açacağına inanıyor: "Gördüğümüz gibi kasa personeli, müşteri hizmetleri asistanları ve kişisel alışveriş yapanların yerini yavaş yavaş AI botları alıyor. ChatGPT'nin çalıştığı yapay öğrenme teknolojisinin tıpatıp aynısından güç alıyor. Bazı açılardan yapay zekanın çalışanları daha önemsiz görevlerden kurtarmaya çalıştığı ve onlara daha yönetsel ve yaratıcı roller üstlenmeleri için zaman verdiği söylenebilir. Ama perakende mağazalarını yönetebilecek çok sayıda yönetici olduğunu dikkate almalıyız" diyor.

3 3- Yazılım mühendisleri ve siber güvenlik uzmanları ChatGPT, ikna edici İngilizce metinler üretmenin yanı sıra Python gibi dillerde de bilgisayar kodu yazabiliyor. ChatGPT yapımcısı OpenAI, Microsoft'un GitHub Copilot'ta kullandığı, özellikle bilgisayar kodu yazmak için farklı bir sürüm olan Codex'i de geliştiren isim. Saidi, böyle bir teknolojinin geliştiriciler ve hatta siber güvenlik uzmanları üzerinde geniş kapsamlı bir etkisi olabileceğini söylüyor: "Şimdi, ChatGPT gibi uygulamalar hala ilkel hallerindeyken bile bu konuda endişelenmeye başlamamıza neden olabiliyor. ChatGPT, düşünmek zorunda kalmadan html kodu satırları oluşturur ve kod dizisindeki karmaşık hataları bir insandan çok daha hızlı çözer. Bu, bir dereceye kadar, yazılım mühendislerini destekleme rolünü sorguluyor.” OpenAI şu anda yapay zekayı kodlama yeteneklerini geliştirmek üzere 'eğitmek' için yüzlerce geliştiriciyi işe alıyor.

4 5- Grafik tasarımcılar ve görsel sanatçılar Her gün yaklaşık 2 milyon yeni görüntü oluşturan Dall-E gibi araçlarla grafik tasarımcıların yerini AI araçları alabilir gibi görünüyor. Saidi, Dall-E, Stable Diffusion ve Midjourney gibi grafik sanat araçlarının tasarımcıların, illüstratörlerin ve görsel sanatçıların geçim kaynaklarını etkileyebileceğini söylüyor. Dall-E, şirketin geçen yıl duyurduğu gibi günde 2 milyon görüntü üretiyor. Midjourney, Colorado Eyalet Fuarı'nda bir sanat yarışmasını kazandığında tartışmalara yol açtı. Stok görüntü devi Getty Images, Stable Diffusion'ın yapımcısı Stability AI'ye milyonlarca görüntüsünü kopyaladığını iddia ederek yasal işlem başlattı. Saidi, görüntüleri ucuz ve hızlı bir şekilde üretebilme yeteneğinin, bu tür bir teknolojiyi grafik tasarımcılara, sanatçılara veya illüstratörlere ödeyecek bütçesi olmayan küçük işletmeler için çok cazip hale getireceğini söylüyor.