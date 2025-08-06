ARA
ChatGPT'nin sahibinden büyük hamle: Görüşmeler başladı

Yapay zeka şirketi OpenAI, yaklaşık 500 milyar dolarlık bir değerleme üzerinden yeni bir hisse satış turu için yatırımcılarla görüşmelere başladı.

06 Ağustos 2025 | 09:13
CNBC'nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, görüşmeler henüz erken aşamada ve mevcut ile eski çalışanların hisselerinin el değiştireceği ikincil bir satış biçiminde gerçekleşmesi planlanıyor. 

Potansiyel yatırım turuna, OpenAI’ye daha önce de yatırım yapan Thrive Capital’in öncülük edebileceği belirtiliyor.

İlk olarak Bloomberg tarafından duyurulan görüşmeler, OpenAI’nin artan piyasa değerinin yeni bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. 

Şirket, 2022’nin sonlarında ChatGPT’yi piyasaya sürmesinin ardından üretken yapay zeka alanında öne çıktı ve değerlemesini hızla artırdı. 

Mart ayında açıklanan 40 milyar dolarlık yatırım turu, özel bir teknoloji şirketi tarafından şimdiye kadar toplanan en yüksek fon olarak kayıtlara geçti. 

Bu yatırım turuna bağlı olarak geçen hafta 8,3 milyar dolarlık yeni bir dilim daha açıklandı.

