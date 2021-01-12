Cumhurbaşkanı Erdoğan haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram’a katıldı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BİP ve Telegram hesaplarına yer verildi.
Erdoğan, BİP uygulamasında “https://channels.bip.ai/join/rterdogan” adresinden, Telegram uygulamasında ise “https://t.me/RTErdogan” adresinden takip edilebilecek.
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Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram’da.
Katılmak için;
Telegram: https://t.co/R1E2TCwwLb pic.twitter.com/RXuFYs5958
— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) January 12, 2021
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