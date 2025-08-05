Dünyanın en büyük çip üreticisinde ticari sırlar tehlikede

CNBC'nin haberine göre şirket, yaptığı açıklamada, “yetkisiz faaliyetler” tespit ettiklerini ve bu durumun potansiyel ticari sırların sızmasına yol açtığını bildirdi.

TSMC, ilgili personel hakkında katı disiplin önlemleri aldıklarını ve ayrıca yasal süreç başlattıklarını açıkladı.

Şirket yetkilileri, ticari sırların korunmasına zarar veren her türlü eyleme karşı sıfır tolerans politikası uygulandığını ve ihlallerin kanunlar çerçevesinde sonuna kadar takip edileceğini söyledi.

Dünyanın en gelişmiş yarı iletken üretim teknolojilerine sahip olan TSMC, Apple ve Nvidia gibi büyük teknoloji şirketlerinin tedarikçisi.

Şirket, konunun şu anda yargı incelemesi altında olması nedeniyle daha fazla bilgi veremeyeceğini açıkladı.

TSMC, olası sızıntıyı 'kapsamlı ve güçlü takip mekanizmaları' sayesinde erken fark ettiklerinin de altını çizdi.

Nikkei Asia’nın kaynaklarına dayandırdığı habere göre, bazı eski TSMC çalışanlarının, şirket bünyesindeyken 2 nanometre teknoloji ile geliştirilen çip üretimine ilişkin kritik özel bilgileri elde etmeye çalıştıkları şüphesi bulunuyor.