ARA
DOLAR
40,66
0,14%
DOLAR
EURO
47,46
0,19%
EURO
GRAM ALTIN
4423,99
-0,23%
GRAM ALTIN
BIST 100
10991,29
0,32%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Elon Musk resmen duyurdu: Çipleri Güney Koreli devden alacak

Tesla, Güney Koreli teknoloji devi Samsung Electronics ile 16,5 milyar dolar değerinde bir yarı iletken tedarik anlaşması imzaladı.

28 Temmuz 2025 | 09:04
Son Güncellenme: 28 Temmuz 2025 | 15:24
Elon Musk resmen duyurdu: Çipleri Güney Koreli devden alacak

Anlaşma, Tesla CEO’su Elon Musk’ın sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımlarla doğrulandı. 

Samsung’un Güney Kore’deki resmi düzenleyici kurumlara yaptığı bildirimde ise siparişlerin 26 Temmuz 2025 itibarıyla alınacağı, sözleşmenin 31 Aralık 2033’e kadar geçerli olacağı belirtildi.

Samsung tarafından yapılan açıklamada, sözleşme kapsamındaki tarafın ismi gizli tutuldu. Ancak Musk, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Tesla’nın bu anlaşmanın tarafı olduğunu netleştirdi. 

Musk ayrıca, Samsung’un Teksas’ta inşa ettiği yeni yarı iletken fabrikasının, Tesla’nın yeni nesil yapay zekâ çipi AI6’nın üretimi için kullanılacağını ifade etti. 

Musk’ın açıklamalarına göre, Tesla üretim süreçlerinin verimliliğini artırmak amacıyla Samsung ile yakın bir çalışma yürütecek. 

Bu gelişmenin ardından Samsung’un hisse senetlerinde yaklaşık yüzde 5 oranında artış yaşandı.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL