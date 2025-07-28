Elon Musk resmen duyurdu: Çipleri Güney Koreli devden alacak

Anlaşma, Tesla CEO’su Elon Musk’ın sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımlarla doğrulandı.

Samsung’un Güney Kore’deki resmi düzenleyici kurumlara yaptığı bildirimde ise siparişlerin 26 Temmuz 2025 itibarıyla alınacağı, sözleşmenin 31 Aralık 2033’e kadar geçerli olacağı belirtildi.

Samsung tarafından yapılan açıklamada, sözleşme kapsamındaki tarafın ismi gizli tutuldu. Ancak Musk, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Tesla’nın bu anlaşmanın tarafı olduğunu netleştirdi.

Musk ayrıca, Samsung’un Teksas’ta inşa ettiği yeni yarı iletken fabrikasının, Tesla’nın yeni nesil yapay zekâ çipi AI6’nın üretimi için kullanılacağını ifade etti.

Musk’ın açıklamalarına göre, Tesla üretim süreçlerinin verimliliğini artırmak amacıyla Samsung ile yakın bir çalışma yürütecek.

Bu gelişmenin ardından Samsung’un hisse senetlerinde yaklaşık yüzde 5 oranında artış yaşandı.