Elon Musk’tan Apple’a ağır suçlama: Yasal işlem başlatacak

Musk’a ait yapay zeka girişimi xAI’ın geliştirdiği Grok, App Store’da en çok indirilen ücretsiz uygulamalar listesinde beşinci sırada yer alıyor.

Musk, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, "Apple, OpenAI dışındaki hiçbir yapay zeka şirketinin App Store’da bir numaraya ulaşmasını imkansız hale getiriyor. Bu, açık bir rekabet ihlalidir” ifadelerini kullandı. Ayrıca, X’in dünya genelinde bir numaralı haber uygulaması ve Grok’un tüm uygulamalar arasında beşinci sırada olmasına rağmen Apple’ın “Olmazsa Olmaz Uygulamalar” listesinde yer almamasını eleştirdi.

İşte Musk'ın Apple ile ilgili paylaşımlarından biri:

Hey @Apple App Store, why do you refuse to put either 𝕏 or Grok in your “Must Have” section when 𝕏 is the #1 news app in the world and Grok is #5 among all apps?



Are you playing politics? What gives? Inquiring minds want to know. https://t.co/3wenLZGtwG — Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2025

Apple, geçen yıl OpenAI ile iş birliği yaparak ChatGPT’yi iPhone, iPad ve Mac ürünlerine entegre etmişti. Musk, bu gelişme üzerine Apple ürünlerini kendi şirketlerinde yasaklayacağını söylemişti.

OpenAI CEO’su Sam Altman da Musk’ın suçlamalarına X üzerinden yanıt vererek, Elon Musk’ın kendi sosyal medya platformunu rakiplerine zarar vermek amacıyla manipüle ettiği yönünde iddialar olduğunu belirtti.

Sam Altman'ın yanıtı: