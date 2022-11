Elon Musk, Twitter’da kendisiyle açıkça tartışan bir çalışan olan Eric Frohnhoefer’ın kovulduğunu tweet’ledi.

Olay, Pazar günü Musk’ın Twitter’ın “birçok ülkede” yavaş olması nedeniyle bir özür tweet’i atmasıyla başladı ve düşük performansın, uygulamanın ana zaman çizelgesini yüklemek için 1.000’den fazla “kötü gruplanmış” uzaktan prosedür çağrısı yapmasından kaynaklandığını (temel olarak uygulamanın diğer sunuculara birkaç kez ulaşması ve her istek için bir yanıt beklemesi gerekmesi) ima etti.

Musk’a yanıt şirketin mühendisi Eric Frohnhoefer’dan geldi. Musk’ın açıklamasını alıntılayan Frohnhoefer, altı yılını Android için Twitter’da çalışarak geçirdiğini ve Musk’ın açıklamasının doğru olmadığını yazdı. Chip’te yer alan habere göre Musk, şirketleriyle ilgili haberlere yanıt olarak birkaç kez benzer açıklamalar yapmıştı, ancak bu örneklerin aksine Frohnhoefer, patronunun tweet’inin neden yanlış olduğunu düşündüğüne dair bir açıklama sağlamaya devam etti.

I have spent ~6yrs working on Twitter for Android and can say this is wrong. https://t.co/sh30ZxpD0N

— Eric Frohnhoefer @ 🏡 (@EricFrohnhoefer) November 13, 2022