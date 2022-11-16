Elon Musk, Twitter’da kendisiyle açıkça tartışan bir çalışan olan Eric Frohnhoefer’ın kovulduğunu tweet’ledi.

Olay, Pazar günü Musk’ın Twitter’ın “birçok ülkede” yavaş olması nedeniyle bir özür tweet’i atmasıyla başladı ve düşük performansın, uygulamanın ana zaman çizelgesini yüklemek için 1.000’den fazla “kötü gruplanmış” uzaktan prosedür çağrısı yapmasından kaynaklandığını (temel olarak uygulamanın diğer sunuculara birkaç kez ulaşması ve her istek için bir yanıt beklemesi gerekmesi) ima etti.

Musk’a yanıt şirketin mühendisi Eric Frohnhoefer’dan geldi. Musk’ın açıklamasını alıntılayan Frohnhoefer, altı yılını Android için Twitter’da çalışarak geçirdiğini ve Musk’ın açıklamasının doğru olmadığını yazdı. Chip’te yer alan habere göre Musk, şirketleriyle ilgili haberlere yanıt olarak birkaç kez benzer açıklamalar yapmıştı, ancak bu örneklerin aksine Frohnhoefer, patronunun tweet’inin neden yanlış olduğunu düşündüğüne dair bir açıklama sağlamaya devam etti.

I have spent ~6yrs working on Twitter for Android and can say this is wrong. https://t.co/sh30ZxpD0N — Eric Frohnhoefer @ 🏡 (@EricFrohnhoefer) November 13, 2022

Frohnhoefer’a göre, Twitter aslında sıfır uzaktan prosedür çağrısı veya RPC yapıyor. Bunun yerine, uygulama başladığında yaklaşık 20 arka plan isteği yaptığını söylüyor. Görünüşe göre orijinal tweet’ini netleştirmek için Musk, “Birisi Twitter uygulamasını kullandığında çağrılan 1200’e kadar ‘mikro hizmet’ olduğunun farkında olmamanız gerçeği harika değil” dedi. Frohnhoefer, “ana sayfa zaman çizelgesini oluşturmak için gereken sayının 1200’den 200’e yakın olduğunu” tweet’leyerek yine aynı fikirde olmadığını belirtti.

“Kovuldu”

Musk ve Frohnhoefer arasındaki konuşma dağınık, birçok başlığa ve saate yayılıyor. Bir noktada Musk, Frohnhoefer’a Twitter’ın Android’de yavaş olmasını düzeltmek için kişisel olarak ne yaptığını sordu, tabii ki bu noktada konuşmanın, Musk’ın Twitter’ın Android’de değil “birçok ülkede” yavaş olduğu için özür dilemesiyle başladığını hatırlatmakta fayda olabilir. Ancak Musk’ın bu konudaki son sözü, Frohnhoefer’ın orijinal tweet hakkındaki endişelerini Musk’a alenen seslenmek yerine Slack’te özel olarak gündeme getirip getirmemesi gerektiği konusundaki tartışmaya yanıt olarak geldi.

Konudaki bir yorumcu, geliştiricinin Musk’ın yavaşlık sorunları hakkında özel olarak sorular sorması gerektiğini tweet atmasının ardından Musk’ın Frohnhoefer’ı ekibinde muhtemelen istemediğini söyledi ve Musk buna “Kovuldu” yanıtını verdi.

Frohnhoefer, Musk’la bu şekilde yüzleşmenin “kesinlikle aptalca” olduğunu tweet’ledi, ancak “patron” tarafından kovuldu denmesine rağmen kovulmaktan pek endişeli görünmüyor. Ayrıca şimdiden diğer şirketlerdeki işlere başvurması için teşvik ediliyor.