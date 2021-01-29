Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda fiyatlarındaki artışlara ilişkin, “Vatandaşın bu noktada ezilmesine tahammül edemeyiz. Esnafımıza sesleniyorum, bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir. Yaptığınız işi hakkı ile yapın” dedi.

Cuma namazını kılmak için Üsküdar’daki Hz. Ali Camii’ne gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cami çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan, Kovid-19 mutasyonlarına dair, “Mutasyonla ilgili bazı olumsuz gelişmeler var doğru, fakat onu da inşallah aşacağımıza inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

“Küçük esnafımızı yalnız bırakamayız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Küçük esnafımızı yalnız bırakamayız onlara da gerekli desteği verdik, veriyoruz.” dedi.

Gıda fiyatlarındaki artış

Gıda fiyatlarındaki artışlar konusunda Erdoğan, “Vatandaşın bu noktada ezilmesine tahammül edemeyiz.” ifadelerini kullandı. Erdoğan, “Esnafımıza sesleniyorum, bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir. Yaptığınız işi hakkı ile yapın” dedi.

“Bir arkadaşımız, Elon Musk ile sürekli irtibat halinde olacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüşme yaptıkları görüşmeye dair, “Müşterek neler yapabiliriz bu konuda ben de bir arkadaşımızı görevlendirerek, Elon Musk ile sürekli irtibat halinde olacaklar.” dedi.

Erdoğan ,Hayvan Hakları Yasasının her an Meclis’e gelebileceğini söyledi.

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