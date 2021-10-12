12 Ekim Kapalıçarşı Altın Kapanış Fiyatları... Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,3 artışla 512,70 liradan tamamladı. İstanbul...Daha fazla oku
İş dünyasında güçlü tarzını vurgulamak isteyen profesyonellerin tercih ettiği Jaguar’ın ilk lüks kompakt SUV’u Jaguar E-PACE, yenilenmiş dış tasarımıyla Türkiye’ye geldi.Daha fazla oku
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, ülkede yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 5,8’den 7,4’e yükseltti. Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, başkent...
Avustralya’da, Victoria eyaletindeki sağlık sitemini desteklemek amacıyla ülke dışından 1000 sağlık çalışanı alınacağını açıklandı. Victoria Eyalet Sağlık Bakanı Martin Foley,...
ABD Hava Kuvvetleri yaptığı açıklamada, Kuzey Karolina, Seymour Johnson Hava Kuvvetleri Üssünde konuşlu, 336. Avcı Filosu, 4. Avcı Kanadından F-15E...
Çin merkezli sorunlu gayrimenkul devi Evergrande’nin 2022 ve 2023 vadeli dolar cinsi tahvillerine yatırım yapan bazı yatırımcılar kupon ödemelerini almadıklarını...
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