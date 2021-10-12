Facebook ve Ray-Ban’ın akıllı gözlük projesine Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB temkinli yaklaşıyor. Güvenlik servisinden yapılan açıklamayı haberleştiren RBC gazetesi, akıllı gözlüklerin Rusya’da yasaklanabileceğini yazıyor. 9 Eylülde tanıtımı yapılan gözlükler 299 dolar fiyatla ABD, Kanada, İngiltere, İrlanda, İtalya ve Avustralya’da satışa sunulmuştu.

TurkRus’un aktardığı habere göre FSB yetkilileri, akıllı gözlüklerin habersiz bilgi toplama cihazı özelliklerine sahip olduğuna dikkat çekerek, söz konusu cihazların kullanımının Rusya’da yasak olduğunu vurguluyor.

RBC gazetesi ise, yasanın istisnaları olduğunu hatırlattı. Buna göre, piyasada açıktan satılan ve görüntü alma özelliğine sahip olduğu dışarıdan belli olan ve kayıt yaptığı yönünde işaret içeren cihazlar yasanın kapsamı dışında.

Yasanın ihlal edilmesi durumunda 200 bin ruble para ve 4 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.