Geleceğin nükleer santrali: Rosatom, BREST-OD-300 Reaktörü için özel parçalar

Açıklamaya göre, BREST-OD-300 reaktör ünitesinin elemanlarının boyutları ve şekilleri, Rosatom'un Makine Mühendisliği Bölümü'nde uzun yıllardır seri şekilde üretilen VVER ve RITM reaktör ünitelerinden önemli ölçüde farklılık gösteriyor. Bu durum, üretim tesislerinin 5 katlı bir bina yüksekliğindeki ürünleri taşıyacak şekilde uyarlanmasını ve kurulum sırasında ekipmanın güvenli bir şekilde taşınması için toplam 700 ton ağırlığında ambalaj geliştirilmesini gerektirdi. Ürünler son derece yüksek sıcaklıklarda çalışacağından, olağanüstü mekanik özelliklere sahip ve 600 santigrat dereceye kadar sıcaklıklara dayanan özel çeliklerin kullanılması gerekiyor.