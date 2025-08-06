Geleceğin nükleer santrali: Rosatom, BREST-OD-300 Reaktörü için özel parçalar

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, bu ünite, Rosatom'un Nükleer Yakıt Bölümü'nün girişimi Sibirya Kimyasal Kombine Platformu'nda, stratejik "Atılım" Projesi kapsamında inşa edilen Deneysel Gösteri Enerji Kompleksi'nin (PDEC) bir parçası olarak inşa ediliyor.
Bu kapsamda, toplam ağırlığı bin tondan fazla olan 6 parça üretildi. Volgodonsk'taki Atommash tesisi, inşaat sahasına çekirdek destek silindiri için merkezi boşluk kabuğunu ve iç gövdesini gönderdi. Bu bileşenler, kurulduktan sonra nükleer yakıtı tutacak.
St. Petersburg'daki Izhora tesisi ise 4 adet çevresel boşluk kabuğu gönderdi. Her biri 15 metreden daha yüksek ve 8 metreye kadar genişliğe sahip olan bu kabuklar, soğutma sıvısının dolaşımını sağlayacak buhar jeneratörlerini ve pompaları barındıracak.
Açıklamaya göre, BREST-OD-300 reaktör ünitesinin elemanlarının boyutları ve şekilleri, Rosatom'un Makine Mühendisliği Bölümü'nde uzun yıllardır seri şekilde üretilen VVER ve RITM reaktör ünitelerinden önemli ölçüde farklılık gösteriyor. Bu durum, üretim tesislerinin 5 katlı bir bina yüksekliğindeki ürünleri taşıyacak şekilde uyarlanmasını ve kurulum sırasında ekipmanın güvenli bir şekilde taşınması için toplam 700 ton ağırlığında ambalaj geliştirilmesini gerektirdi. Ürünler son derece yüksek sıcaklıklarda çalışacağından, olağanüstü mekanik özelliklere sahip ve 600 santigrat dereceye kadar sıcaklıklara dayanan özel çeliklerin kullanılması gerekiyor.
Reaktör ünitesinin inşaat sahasında monte edileceği belirtilen açıklamaya göre, Makine Mühendisliği Bölümü işletmelerinden inşaat sahasına toplamda yaklaşık 2 bin 300 ton ekipman gönderilecek ve tesisin toplam ağırlığı, ürünler arasındaki boşluğu doldurmak için kullanılacak beton dahil olmak üzere 16 bin ton olacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Makine Mühendisliği Bölümü Başkanı Igor Kotov, "Rus tasarımcılar, mühendisler ve makine üreticileri enerji sektörünün geleceğine öncülük ediyor. Makine üreticilerimiz engin deneyimleri ve en son bilimsel gelişmeleri uygulamalarıyla dünyada 4. nesil reaktör projesinin pratikte uygulanmasını sağlayan ilk kişilerdi. Bu başarı, çocuklarımıza, torunlarımıza ve gelecek nesillere fayda sağlayacak teknolojiler için sağlam bir temel oluşturdu." ifadelerini kullandı.