En büyük internet sitelerinden Google’ın Arjantin domaini kısa süreliğine de olsa bir başkasının kontrolüne geçti. Nicolas Kurona isimli Arjantinli google.com.ar’ı sadece 25 liraya satın aldı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli arama motoru devi Google’ın başına hiç beklenmedik bir talihsizlik geldi.

Google, Arjantin’deki resmi domain adresi google.com.ar’ı kaybetti. Söz konusu olay Türkiye’de yaşanmış olsaydı google.com.tr adresinin domain hakkı bir başkasına geçmiş olacaktı.

Teknoloji dünyasında uzun yıllar ders olacak olay ise şöyle gelişti.

Rest of World’de yer alan habere göre Nicolas Kurona iArjantin simli bir kişi durup dururken ünlendi. İnternette Bitcoin paylaşımları yapan ve Trump destekçiliğiyle biline Kurona’nın birkaç takipçisi bulunuyordu.

75 binden fazla beğeni aldı

Google’ın domain’in boşa düştüğünü gören Kurona hemen 270 Arjantin pezosu (25 lira) ödeyerek google.com.ar’ın sahibi oldu. Kurona’nın Twitter paylaşımı kısa sürede 75 binden fazla beğeni aldı. Arjantin’de domain güvenliğinin düşük olması uzun süredir eleştiri konusu. Bir kullanıcı Arjantin’de Google bile güvende değil paylaşımı yaptı.

Google tarafından yapılan açıklamada böyle bir olayın nasıl gerçekleştiği halen net değil. İlk başta alan adının kullanım süresinin bittiği tahmin ediliyordu. Ancak Arjantinli bir dijital araştırmacı Andres Vazquez, alan adının 2020 Temmuzunda yenilendiğini belirtti. En az bir yıllık yenileme gerçekleşmiş olsa bile Kurona’nın birkaç ay sonra google.com.ar’ı satın alabilmesi gerekiyor.

Ülkedeki domain hizmeti sağlayıcısı NIC’de bir güvenlik açığı nedeniyle Google’ın alan adının satıldığı görüşü ağırlık kazandı.

Google kısa süren kesintinin ardından resmi alan adını geri aldı. Ancak bunun için Nicolas Kurona’ya ödeme yapılıp yapılmadığı açıklanmadı. (NTV)