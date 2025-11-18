Görünmez devdeki bir arıza interneti felç etti: Cloudflare nasıl kuruldu? Ne iş yapıyor?

İnternetin en basit şeklinde, bir bilgisayar bir web sitesi talebinde bulunur ve bu veri, bir sunucu tarafından sağlanıp ekranda yüklenir. Ancak bu basit kurulumlarda, sunucular istekler karşısında aşırı yüklenerek yavaş çalışabilir veya tamamen işlevsiz hale gelebilir.

Cloudflare ve benzeri şirketler ise bu noktada devreye girerek, kullanıcı bilgisayarları ile orijinal web sitelerinin arasına bir katman olarak yerleşir. Bu internet altyapı sağlayıcıları, web sitelerini hızlı ve güvenilir bir şekilde sunmak için kendi daha dayanıklı veri merkezlerini kullanma kapasitesine sahiptirler.

