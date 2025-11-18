Görünmez devdeki bir arıza interneti felç etti: Cloudflare nasıl kuruldu? Ne iş yapıyor?

Cloudflare, internetin büyük bir bölümünü görünmez bir şekilde ayakta tutan bir şirket. Salı öğleden sonra yaşanan küresel çaptaki olayla birlikte, artık çok daha fazla tanınır hale geldi. Şirket, web sitelerinin sayfalarını kullanıcılara sunmasını sağlayan sayısız devasa web altyapı sağlayıcısından yalnızca biri. Tıpkı Amazon Web Services (AWS) ve diğer benzer firmalarda olduğu gibi, bir aksaklık yaşanana kadar da çoğunlukla göz önünde değiller.
1 X'ten (Twitter) gelen Cloudflare hata mesajı
Aksaklık Salı öğleden sonra başladı; dünyanın en büyük web sitelerinin birçoğu normal şekilde yüklenmeyi durdurdu. Önceden Twitter olarak bilinen X'e ve diğer sitelere girmeye çalışan ziyaretçiler, bu sayfalar yerine doğrudan Cloudflare'dan gelen bir mesajla karşılaştı.
Mesajda, bir hata oluştuğu, şirketin sistemlerinin düzgün çalışmadığı ve kullanıcıların "birkaç dakika içinde tekrar denemeleri" gerektiği belirtiliyordu.
2 Milyonlarca web sitesine hizmet veriyor
Cloudflare, kendisini "milyonlarca internet mülküne" sahip, yani milyonlarca web sitesine hizmet veren "dünyanın en büyük ağlarından biri" olarak tanımlıyor. Kendi internet sitesinde, "Bugün, işletmeler, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, blog yazarları ve internette varlığı olan herkes, Cloudflare sayesinde daha hızlı, daha güvenli web sitelerine ve uygulamalara sahip," ifadeleri yer alıyor.
3 Kapsamlı bir ürün yelpazesiyle başarıyor
Şirket bunu, kapsamlı bir ürün yelpazesi aracılığıyla başarıyor. Ancak en bilinen ve temel teklifi, web sitelerinin yüksek miktarda trafik aldığında (bu trafik, alışılmadık derecede yüksek ziyaretçi akınından veya siteyi çökertmek için tasarlanmış bir saldırıdan gelse de) çevrimiçi kalmasını sağlayan bir dizi teknoloji.
4 İnternet trafiğini yöneten dayanıklı merkezler
İnternetin en basit şeklinde, bir bilgisayar bir web sitesi talebinde bulunur ve bu veri, bir sunucu tarafından sağlanıp ekranda yüklenir. Ancak bu basit kurulumlarda, sunucular istekler karşısında aşırı yüklenerek yavaş çalışabilir veya tamamen işlevsiz hale gelebilir.
Cloudflare ve benzeri şirketler ise bu noktada devreye girerek, kullanıcı bilgisayarları ile orijinal web sitelerinin arasına bir katman olarak yerleşir. Bu internet altyapı sağlayıcıları, web sitelerini hızlı ve güvenilir bir şekilde sunmak için kendi daha dayanıklı veri merkezlerini kullanma kapasitesine sahiptirler.
5 Çok sayıda web sitesini aynı anda çevrimdışı bırakabilir
Ancak bu yapı, aynı zamanda, Cloudflare gibi kritik şirketlerde meydana gelen sorunların çok sayıda web sitesini aynı anda hızla çevrimdışı bırakabileceği anlamına gelir. Bu araçları çok çeşitli web sitelerine sundukları için, tek bir noktadaki sorun, görünürde birbiriyle bağlantısı olmayan pek çok sayfanın çökmesine neden olabilir.
6 Amazon'un da yaşadığı buydu
Geçen ay, bir başka web altyapı sağlayıcısı olan Amazon Web Services (AWS) benzer bir kesinti yaşadığında da yaşanan tam olarak buydu. Her iki vakada da bu şirketler, normalde yalnızca insanların ziyaret etmek istediği siteleri sağladıkları için görünmez kalırlar; ancak çalışmayı durdurduklarında tam da bugün olduğu gibi aniden manşetlere taşınırlar.
7 Cloudflare'ın hikayesi ve gelişimi
2004 yılında Matthew Prince ve Lee Holloway, e-posta spamlarının nereden geldiği sorusuna yanıt bulmak amacıyla Project Honey Pot'u kurmuştu. Bu proje, kötü niyetli çevrimiçi davranışları (spammer'lar, vb.) takip etmeyi amaçlıyordu. Beş yıl sonra 2009’da ise Matthew, Michelle Zatlyn ile tanıştı. Kullanıcılardan gelen talepleri dikkate alarak, Project Honey Pot'u bir adım öteye taşıyarak tehditleri sadece takip etmekle kalmayıp durduran bir hizmet oluşturma fikrini geliştirdiler.
8 Harvard'ın yarışmasını da kazandı
Oluşuma "Buluttaki güvenlik duvarı" anlamına gelen Cloudflare adını verdiler. Bu iş planı, Harvard Business School yarışmasını da kazandı. Başlangıçta sadece web sitelerini güvence altına almaya odaklanan Cloudflare, ilk beta sürümünde sürpriz bir sonuçla karşılaştı. Kullanıcıların siteleri, şirketin sistemi sayesinde kötü trafiğin temizlenmesi ve önbellekleme (caching) gibi nedenlerle ortalama %30 daha hızlı yükleniyordu.