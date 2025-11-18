ARA
YouTube ve ChatGPT'ye 18 Kasım 2025 öğleden sonra erişimde kesintiler yaşandığı bildirildi. Çok sayıda kullanıcı platformlara giriş yaparken sorun yaşadığını belirtirken, konuyla ilgili gelişmeler de yakından takip ediliyor. Peki, YouTube ve ChatCPT'ye erişimde neden sorun yaşanıyor?


Son Güncellenme:
Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan YouTube ve ChatGPT'ye 18 Kasım 2025 öğleden sonra itibarıyla erişimde aksaklıklar yaşanıyor. Platformlara giriş yapamayan çok sayıda kullanıcı, hizmete erişemediklerini bildiriyor. Peki YouTube ve CharCPT'de yaşanan erişim sorununun nedeni ne? Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldı mı? İşte konuya dair tüm detaylar...

YouTube ve ChatGPT çöktü mü?

18 Kasım Salı günü öğleden sonra itibarıyla Instagram, X (Twitter), YouTube, ChatGPT gibi pek çok platforma erişim problemi yaşanıyor. Erişim sorunlarının Cloudflare'de yaşanan teknik bir arızadan kaynaklandığı belirtiliyor. 

ABD merkezli bilişim şirketi Cloudflare'in sistemlerinde yaşanan sorun sebebiyle, şirketin hizmet verdiği platformlarda sorun var. 

Birçok kullanıcı “challenges.cloudflare.com engellemesini kaldırın" uyarısıyla karşılaşıyor.

YouTube ve ChatGPT çöktü mü? Neden erişim problemi yaşanıyor?-1

Konuyla ilgili resmi açıklama geldi mi?

Cloudflare, yaşanan erişim problemlerinin giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini duyurdu. Sorunun sadece Türkiye'yle sınırlı olmadığı, çok sayıda ülkede de benzer sorunlar yaşandığı belirtiliyor.

