ARA
DOLAR
40,99
0,14%
DOLAR
EURO
47,76
-0,52%
EURO
GRAM ALTIN
4444,27
0,11%
GRAM ALTIN
BIST 100
11477,80
0,93%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Teknoloji
  • Huawei ve İndeks Bilgisayar distribütörlük anlaşması imzaladı

Huawei ve İndeks Bilgisayar distribütörlük anlaşması imzaladı

Index Grup’un halka açık şirketlerinden İndeks Bilgisayar, teknoloji şirketi Huawei ile distribütörlük anlaşması imzaladı.


Huawei ve İndeks Bilgisayar distribütörlük anlaşması imzaladı

İndeks Bilgisayar ile Huawei, stratejik bir iş birliğine adım attı. 

Anlaşma kapsamında Huawei’nin notebook, tablet, giyilebilir teknoloji ürünleri, aksesuar grubu ve router ürünlerinin Türkiye'deki dağıtımı İndeks Bilgisayar tarafından gerçekleştirilecek.

1987 yılında kurulan Huawei, 208 bin çalışanıyla 170'ten fazla ülke ve bölgede faaliyet gösteriyor, dünya çapında üç milyardan fazla kullanıcıya hizmet sunuyor. 

Index AŞ Genel Müdürü Banu Sürek, iş birliğiyle ilgili şunları söyledi:

"Huawei ile kurduğumuz bu stratejik iş birliğinin, şirketimize uzun vadede yüksek katma değer sağlayacak güçlü ve vizyoner bir ortaklık olacağına inanıyoruz."

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL