Huawei ve İndeks Bilgisayar distribütörlük anlaşması imzaladı

İndeks Bilgisayar ile Huawei, stratejik bir iş birliğine adım attı.

Anlaşma kapsamında Huawei’nin notebook, tablet, giyilebilir teknoloji ürünleri, aksesuar grubu ve router ürünlerinin Türkiye'deki dağıtımı İndeks Bilgisayar tarafından gerçekleştirilecek.

1987 yılında kurulan Huawei, 208 bin çalışanıyla 170'ten fazla ülke ve bölgede faaliyet gösteriyor, dünya çapında üç milyardan fazla kullanıcıya hizmet sunuyor.

Index AŞ Genel Müdürü Banu Sürek, iş birliğiyle ilgili şunları söyledi:

"Huawei ile kurduğumuz bu stratejik iş birliğinin, şirketimize uzun vadede yüksek katma değer sağlayacak güçlü ve vizyoner bir ortaklık olacağına inanıyoruz."