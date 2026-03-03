Lenovo'dan bilanço değerlendirmesi

Küresel alanda 2025-2026 mali yılın üçüncü çeyreğine ait finansal rakamlarını açıklayan Lenovo, yıllık bazda %18 artışla 22,2 milyar ABD dolarına ulaşarak tüm zamanların en yüksek çeyreklik seviyesine çıktı.

Yapay zeka ile ilişkili gelirler yıllık bazda %72 artarak toplam gelirlerin yaklaşık %32’sini oluşturdu. Düzeltilmiş net kar ise %36 artışla 589 milyon ABD dolarına yükseldi. Bu sonuçlar, Lenovo’nun hibrit yapay zeka stratejisinin ölçeklenebilir ve sürdürülebilir büyüme yarattığını bir kez daha ortaya koydu.



Küresel ölçekte rekorlar ve yapay zeka ivmesi



Lenovo, üçüncü çeyrekte Akıllı Cihazlar, Altyapı Çözümleri ile Çözümler ve Hizmetler gruplarının tamamında güçlü bir performans sergiledi. Akıllı Cihazlar Grubu’nun (IDG) geliri yıllık bazda %14 artışla 15,8 milyar ABD dolarına ulaşırken, Lenovo küresel PC pazarında tarihinin en yüksek seviyelerinden birine çıktı. Çeyrek bazında küresel PC pazar payının %25’in üzerine çıkması, Lenovo’yu bu eşiği aşan tek üretici konumuna taşıdı.



Yapay zeka destekli PC’ler, mobilite çözümleri ve yeni nesil cihaz portföyü büyümenin ana itici gücü olurken; Motorola akıllı telefonlar da üçüncü çeyrekte rekor hacim ve aktivasyonlara ulaştı. Lenovo’nun CES kapsamında düzenlediği Tech World etkinliğinde tanıttığı Aura Edition PC’ler, Auto Twist gibi yeni form faktörleri ve cihazlar arası çalışan kişisel yapay zekâ çözümleri, markanın çoklu cihaz ekosistemindeki iddiasını daha da güçlendirdi.



Lenovo Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Yuanqing Yang, üçüncü çeyrek performansına ilişkin değerlendirmesinde; yapay zekanın Lenovo için çok yıllı bir büyüme motoruna dönüştüğünü vurgulayarak, hibrit yapay zekâ yaklaşımıyla bireyler ve kurumlar için gerçek değer üreten çözümler sunmaya devam edeceklerini ifade etti.



Küresel ölçekte elde edilen bu güçlü performans, Lenovo’nun faaliyet gösterdiği yerel pazarlara da doğrudan yansıdı. Türkiye, üçüncü çeyrekte Lenovo’nun küresel stratejisinin en somut karşılık bulduğu pazarlardan biri oldu.



Lenovo Türkiye, 6 yıldır üst üste Türkiye PC Pazarı’nın lideri



Küresel başarısını Türkiye pazarına da güçlü biçimde yansıtan Lenovo, IDC verilerine göre 2025–2026 mali yılının üçüncü çeyreğinde Türkiye PC pazarındaki liderliğini sürdürdü. Lenovo Türkiye; toplam PC pazarında %24,4 tüketici segmentinde %21,7, ticari pazarda %30,1 ve kurumsal (enterprise ve kamu) segmentinde %33,7 pazar payına ulaşarak tüm ana kategorilerde güçlü ve dengeli bir performans sergiledi. Tüm bu veriler doğrultusunda Lenovo Türkiye hem çeyrek dönemlerde hem de takvim yılının tamamında 6 senedir üst üste Türkiye PC Pazarı’nın lideri oldu.



Türkiye’de yapay zeka dönüşümüne liderlik ediyoruz



Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, üçüncü çeyrek sonuçlarını şu sözlerle değerlendirdi; “Üçüncü çeyrek, Lenovo Türkiye açısından istikrarlı büyümemizi ve pazar liderliğimizi pekiştirdiğimiz bir dönem oldu. IDC verilerine göre toplam PC pazarında %26.0 paya ulaşmamız; tüketici, KOBİ ve büyük ölçekli kurumsal segmentlerin tamamında birincilik konumumuzu korumamız bunun bir göstergesi. Bu başarı, yalnızca ürün portföyümüzün genişliğiyle değil; müşterilerimize sunduğumuz güven, servis kalitesi ve Türkiye ekibimizin sahadaki kararlı çalışmasıyla mümkün oluyor. Yapay zekanın iş dünyasını ve günlük yaşamı hızla dönüştürdüğü bu dönemde Lenovo olarak hedefimiz çok net: Yapay zekayı herkes için erişilebilir, güvenilir ve gerçek değer yaratan bir teknoloji hâline getirmek. AI PC’ler, hibrit altyapı çözümleri ve kurumsal yapay zeka uygulamalarımızla Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunda öncü rol üstlenmeye devam edeceğiz.”



Altyapı ve hizmetlerde yapay zeka destekli dönüşüm



Altyapı Çözümleri Grubu (ISG), özellikle yapay zekâ sunucuları ve sıvı soğutma teknolojilerindeki güçlü talep sayesinde gelirlerini yıllık bazda %31 artırarak 5,2 milyar ABD dolarına taşıdı. Kurumsal, KOBİ ve bulut servis sağlayıcılarından gelen talep; Lenovo’nun yapay zeka altyapı çözümlerindeki ölçeklenme kapasitesini ortaya koydu. Bu dönemde ISG bünyesinde gerçekleştirilen stratejik yeniden yapılanmanın, önümüzdeki yıllarda daha kârlı ve sürdürülebilir bir büyüme zemini oluşturması hedefleniyor.



Çözümler ve Hizmetler Grubu (SSG) ise üçüncü çeyrekte %18 büyüme ile 2,7 milyar ABD dolarlık gelir elde etti. Yönetilen hizmetler ile proje ve çözüm bazlı işlerin toplam gelir içindeki payının %60’a yaklaşması, Lenovo’nun hibrit yapay zekâ yaklaşımının kurumsal müşteriler nezdinde yarattığı değeri net biçimde ortaya koydu.



Kurumsal yapay zeka, ESG ve uzun vadeli değer yaratma



Lenovo, Enterprise AI vizyonu doğrultusunda kurumların sahip olduğu veri varlıklarını somut iş değerine dönüştürmelerini sağlayan çözümlerini üçüncü çeyrekte de genişletti. Hibrit bulut, uç nokta ve şirket içi yapay zekâ çözümleri; kurumlara daha güvenli, esnek ve ölçeklenebilir bir dönüşüm imkânı sunuyor.



ESG alanında da küresel liderliğini sürdüren Lenovo, iklim, su yönetimi ve kurumsal yönetişim başlıklarında aldığı uluslararası derecelendirmelerle sürdürülebilir büyüme konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.