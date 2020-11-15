Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix’sini, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı. Racing Point’in 22 yaşındaki pilotu Lance Stroll, 1 dakika 47.765 saniyeyle dünkü sıralama turlarında birinci olarak yarışa ilk cepten başlama hakkı kazanmıştı. Lewis Hamilton ise sıralama turlarında 6. olmuştu.
LEWIS HAMİLTON 7. ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ *
Intercity İstanbul Park Pisti’nde 58 tur üzerinden yapılan yarışta Hamilton, damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun bitimine 3 etap kala kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etti.
The first to congratulate Lewis… Seb! 🥰#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/hh0InuWwkM
— Formula 1 (@F1) November 15, 2020
Racing Point’ten Meksikalı Sergio Perez’in ikinci olduğu yarışta Ferrari’nin Alman pilotu Sebastian Vettel ise üçüncü sırayı elde etti.
Hamilton WINS the Turkish Grand Prix!
TOP TEN
Hamilton
Perez
Vettel
Leclerc
Sainz
Verstappen
Albon
Norris
Stroll
Ricciardo#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/08SLGo4s7f
— Formula 1 (@F1) November 15, 2020
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