Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix’sini, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı. Racing Point’in 22 yaşındaki pilotu Lance Stroll, 1 dakika 47.765 saniyeyle dünkü sıralama turlarında birinci olarak yarışa ilk cepten başlama hakkı kazanmıştı. Lewis Hamilton ise sıralama turlarında 6. olmuştu.

Intercity İstanbul Park Pisti’nde 58 tur üzerinden yapılan yarışta Hamilton, damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun bitimine 3 etap kala kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etti.

The first to congratulate Lewis… Seb! 🥰#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/hh0InuWwkM

— Formula 1 (@F1) November 15, 2020