Maserati, yeni otomobili Grecale’nin lansmanını ertelemişti. Erteleme, İtalyan otomobil üreticisine yaklaşmakta olan SUV aracına daha fazla ince ayar yapması içi zaman kazandırdı. Şirket, bu çalışmalarının yeterli olgunluğa ulaştığını düşünüyor. Zira Maserati, Grecale’in yeni fotoğraflarını yayınladı.

It’s red and dashes through the snow of Lapland.

It’s a Grecale prototype testing its maximum power in extremely low grip conditions.

Watch the video for glacial thrills.#MaseratiGrecale #Maserati pic.twitter.com/W6ZTXeDiUb — Maserati (@Maserati_HQ) January 26, 2022

Chip Online’nın haberine göre Grecale’in soğuk hava testinden geçtiğini gösterir nitelikte olan görüntüler aracın kış koşullarında ne kadar iddialı olduğunu ortaya koyuyor. Görüntüler Grecale’in bugüne kadar yayınlanan en net görüntüleri

Grecale, dikey çıtalara sahip ızgarasıyla dikkat çekerken, öte yandan şirketin Trident logosu da dahil olmak üzere diğer Maserati araçlarında bulunan çeşitli tasarım detaylarına sahip. Dış yüzeyde dikey yönlendirilmiş farları, içeride ise Grecale’in Maserati’nin yeni Android Otomotiv tabanlı bilgi-eğlence teknolojisinin kullanılması bekleniyor.

Başlangıçta kasım ayında piyasaya sürülmesi planlanan Grecale’in bahar aylarında tanıtılması bekleniyor.