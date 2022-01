Maserati, yeni otomobili Grecale’nin lansmanını ertelemişti. Erteleme, İtalyan otomobil üreticisine yaklaşmakta olan SUV aracına daha fazla ince ayar yapması içi zaman kazandırdı. Şirket, bu çalışmalarının yeterli olgunluğa ulaştığını düşünüyor. Zira Maserati, Grecale’in yeni fotoğraflarını yayınladı.

It’s red and dashes through the snow of Lapland.

It’s a Grecale prototype testing its maximum power in extremely low grip conditions.

Watch the video for glacial thrills.#MaseratiGrecale #Maserati pic.twitter.com/W6ZTXeDiUb

