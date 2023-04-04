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Mavi tik tartışması büyüyor: Ünlü isimlerden 'ödeme yapmayacağım' açıklaması

Beyaz Saray'ın aralarında bulunduğu çok sayıda kamu ve medya kuruluşuyla milyonlarca takipçisi bulunan ünlü isimler, Twitter'ın "mavi tik" uygulaması için ödeme yapmayı kabul etmiyor.

04 Nisan 2023 | 17:04
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Mavi tik tartışması büyüyor: Ünlü isimlerden 'ödeme yapmayacağım' açıklaması

Mavi tik, kullanıcılara daha uzun metinler yazıp yüksek çözünürlüklü videolar paylaşabilmenin yanı sıra gönderileri yeniden düzenleme gibi bazı imkanlar tanıyor.

Elon Musk'ın Twitter'ı devralmasının ardından sosyal medya platformu daha önce ücretsiz verilen "mavi tik" için aylık ödeme talep ederken, aralarında Beyaz Saray'ın da olduğu çok sayıda kamu ve medya kuruluşuyla tanınmış kişi Twitter'a ödeme yapmaya yanaşmıyor.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) oyuncularından LeBron James de "mavi tik" için ödeme yapmayacağı için bu özelliğin yakında hesabından kaldırılabileceğini kaydetti.

ABD futbol ligi oyuncularından Michael Thomas da "artık mavi tik istemediğini" açıkladı.

ABD'li oyuncu Jack Black, "Açıkçası, mavi tik nedeniyle biraz mahcubum. Belli olmaması daha iyi olur. Kesinlikle bunun için ödeme yapmayacağım." paylaşımında bulundu.

Kanadalı oyuncu William Shatner da ödeme yapmayı reddedenlere katılırken, "Hey Musk, ödeme yapmayınca mavi tikin gitmesi de ne oluyor? 15 yıldır burada nüktedan düşünceler için zamanımı harcıyorum. Şimdi bana bedavaya verdiğiniz şey için para mı istiyorsunuz?" eleştirisinde bulundu.

ABD'li şarkıcı ve oyuncu Dionne Warwick, "mavi tik"e ödeme yapmak yerine o parayla fazladan kahve alacağını belirtti.

CNN'de çalışan gazeteci Larry Madowo, yaptığı paylaşımda "Ne benim ne de CNN'in Twitter'a mavi tik için ödeme yapmak gibi bir planı var. Twitter, 12 yıllık onaylı hesabımın mavi tikinin yakında gideceğini belirtiyor. Herhangi biri benim adıma hesap açıp 8 dolara onaylattırabilecek. Nesi kötü olabilir ki?" değerlendirmesinde bulundu.

Medya kuruluşları da ödemeye karşı 

Twitter'a ödeme yapmaya yanaşmayan medya kuruluşları arasında The New York Times, Los Angeles Times, The Washington Post, BuzzFeed, POLITICO ve Vox gibi bilinen çok sayıda gazete ve haber siteleri de bulunuyor.

Şirketlere maliyeti aylık 1000 dolar 

Sosyal medya platformu Twitter, yeni "mavi tik" uygulamasının şirketlere aylık maliyetinin 1000 doları bulacağı ifade ediliyor. Bireysel hesapların abonelik ücreti ise aylık 8 dolar.

 

 

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