Twitter, mavi tik için istenen ücretin neden olduğu tartışmalar bitmeden yeni bir uygulamayı daha hayata geçireceğini açıkladı. Belirli şartları yerine getiren Blue abonelerinin profilinde “Resmi” etiket yer alacak. Twitter Blue aboneleri mavi tik alsalar bile, nitelikleri karşılamadıkları sürece Resmi etiketine sahip olamayacaklar.

TRT Haber’de yer alan habere göre Twitter, Blue hizmetini satın alan kullanıcıların profilinde “Resmi” etiketine yer vereceğini açıkladı. Kullanıcıların hesapların gerçek olduğunu ayırt etmeye yardımcı olmak için başka bir onay işareti türü sunuyor.

Twitter’ın ürün yönetimi direktörü Esther Crawford, sosyal medya şirketinin bu yeni doğrulama özelliğini belirli hesaplara sunacağını açıkladı. Mavi tike sahip hesaplar, doğrulandıklarını belirtmek için “Resmi” etiketine sahip olacak.

A lot of folks have asked about how you'll be able to distinguish between @TwitterBlue subscribers with blue checkmarks and accounts that are verified as official, which is why we’re introducing the “Official" label to select accounts when we launch. pic.twitter.com/0p2Ae5nWpO

— Esther Crawford ✨ (@esthercrawford) November 8, 2022