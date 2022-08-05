Meta ikinci çeyrek sonucu nakit akışında ve hisse fiyatında azalma sonucu tahvil ihraç etme kararı aldı. Piyasada tahvillere gelen talep 30 milyar dolara ulaştı.

Bünyesinde Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi sosyal platformları barındıran Meta ilk kez tahvil satışına çıktı.

S&P 500’de tahvil ihraç etmemiş az sayıda şirketten biri olan Meta ikinci çeyrek sonucu nakit akışında ve hisse fiyatında azalma sonucu tahvil ihraç etme kararı aldı.

Dört dilimde 10 milyar dolar büyüklükle gerçekleştirilen ihraçta 40 yıl vadeli menkul kıymetin getirisi ABD Hazine tahvil getirisinin 165 baz puan üstünde fiyatlandı.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre tahvillere gelen talep ise 30 milyar doları buldu.

Meta, ikinci çeyrekte şirket tarihinde ilk kez yıllık bazda gelir düşüşü kaydetmiş, bu düşüşte dijital reklam pazarındaki belirsizliklere atıfta bulunmuştu.

Aynı zamanda şirket gençlerin TikTok’a yönelmesiyle birlikte rekabetin kızıştığını da dile getirmişti.