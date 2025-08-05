ARA
Milyon dolarlık hırsızlık: 12 bin cihaz çaldılar

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un en yeni modellerinin yer aldığı 12 bine yakın cihaz çalındı. İngiltere polisi soruşturma başlattı, çalınan ürünlerin durumu belirsizliğini koruyor.

05 Ağustos 2025 | 10:14
Son Güncellenme: 05 Ağustos 2025 | 10:15
Milyon dolarlık hırsızlık: 12 bin cihaz çaldılar

Güney Koreli Yonhap Haber Ajansı’nın haberine göre, Samsung'un en yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 modellerini taşıyan kamyondan yaklaşık 12 bin ürün çalındı. Hırsızlık Londra Heathrow Havalimanı yakınlarında gerçekleşti.

Çalınan ürünler arasında yaklaşık 5 bin adet Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7’nin yanı sıra 5 bin civarında Galaxy Watch 8 ve Galaxy S25 ve A16 gibi bazı eski modeller de bulunuyor. 

Habere göre ürünler, havalimanına ulaştıktan sonra depoya taşındı, ardından hırsızlık olayı meydana geldi.

Samsung’un Avrupa fiyatlandırmasına göre Z Fold 7 ve Z Flip 7 modelleri sırasıyla 1.799 ve 1.149 eurodan satışa sunulacaktı. 

Bu fiyatlara dayanarak sektör kaynakları, toplam zarar tutarının en az 9 milyon euro olduğunu söylüyor. Ancak, pazarlama maliyetleri hariç, hasarın gerçek maliyetinin yaklaşık 5,4 milyon euro olduğu tahmin ediliyor. Etkilenen cihazlar sigortalı olduğundan, Samsung Electronics'in herhangi bir kayıp yaşamadığı bildirildi.

Olayın ardından İngiltere polisi soruşturma başlattı ve çalınan konteynerin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

