Musk tedarik zinciri sorununu kökten çözecek: Kendi çipini üretecek "Terafab" geliyor

Tesla, xAI ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, iki büyük özel yarı iletken üretim tesisi kurma niyetini açıkladı.



Tesla elektrikli araçları, xAI'nin Grok yapay zeka asistanı ile donatıldı ve şirketin robot taksiler ve insansı robot Optimus üzerindeki çalışmaları da yapay zekadan yararlanıyor. Bu girişim, xAI, Tesla ve SpaceX arasındaki bir ortaklık olan Terafab çatısı altında gerçekleşiyor.



Elon, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Terafab teknik olarak iki fabrika olacak ve her biri yalnızca bir çip tasarımı üretecek. Bu, işlem akışını büyük ölçüde basitleştirir ve FOUP'un (Önden Açılan Birleşik Kapsül) daha doğrusal ve bitişik hareketine olanak tanır."

Yerli çip üretimi



EV Magazine'de yer alan habere göre; Teksas'taki Terafab lansman etkinliğinde Elon, projenin kapsamını şu şekilde özetledi:

"Austin'de, İleri Teknoloji Fabrikası ile başlıyoruz. Gelişmiş Teknoloji Fabrikamızda her türlü çipi üretmek için gerekli tüm ekipmana sahip olacağız. Tesisler, çip üretiminin her aşamasını kendi bünyesinde gerçekleştirebilecek şekilde tasarlandı. Bu tesisler, Tesla araçları, insansı robotlar ve yapay zekâ uyduları için uzay koşullarına dayanıklı çipler üretecek. Bildiğim kadarıyla bu, dünyanın başka hiçbir yerinde yok."

Musk böylece yapay zeka çip üretim tesislerinin, halihazırda xAI ve Tesla için faaliyetlerini sürdürdüğü Teksas'ta kurulacağını doğrulamış oldu.



Tedarik zinciri kısıtlamaları



Mevcut tedarik zinciri kısıtlamalarına değinen Musk, dünya genelindeki yapay zeka işlem gücü çıktısının ihtiyaç duyulanın sadece %2'sini karşıladığını belirtti. Samsung, TSMC ve Micron gibi tedarikçilerle çalışmaya devam edeceklerini ve onların tüm üretimini satın almayı sürdüreceklerini ifade eden Musk, yine de bu devlerin genişleme kapasitesinin kendi vizyoner hedeflerinin gerisinde kaldığını ekledi. Bu girişimle birlikte Musk, yapay zeka ekosistemindeki en kritik eksik halka olan "donanım bağımsızlığını" kazanmayı amaçlıyor.