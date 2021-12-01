Netflix yapımı Red Notice, Netflix tarihinin rekor kırarak dijital yayın platformunun en çok izlenen filmi oldu. Peki, Netflix filmi Red Notice’in konusu ne? Neden bu kadar çok izlendi?

Red Notice, 328,8 milyon izlenme saati ile 2018’de 282 milyon izlenme saatine ulaşan Sandra Bullock’un “Bird Box”unun rekorunu kırdı. Şu anda, dünyadaki tüm Netflix abonelerinin yüzde 50’si Red Notice’i görüntüledi.

Film, “Bird Box”ın 4 haftada yakaladığı rakama sadece 18 günde ulaştı. Film, ilk 28 günde 328 milyon 800 bin saat izlendi. Netflix’e göre hala 94 ülkede platformdaki en iyi 10 film arasında yer alıyor. Film ayrıca geçtiğimiz hafta sonu sinemalarda gösterime girdi.

NETFLİX’İN EN ÇOK İZLENEN 10 FİLMİ

Red Notice’i, 282 milyon 20 bin saatle Bird Box ve 231 milyon 340 bin saatle Extraction takip ediyor. İlk 28 günkü izlenmelere göre oluşan liste şöyle:

328.8 milyon saatle Red Notice 231 milyon 340 bin saatler Extraction 282 milyon 20 bin saatler Bird Box 214 milyon 570 bin saatle The Irishman 209 milyon 250 bin saatle Delidolu 2 (The Kissing Booth 2) 205 milyon 470 bin saatle 6 Underground 197 milyon 320 bin saatle Spenser Kanunları (Spenser Confidential) 189 milyon 900 bin saatle Enola Holmes 186 milyon 540 bin saatle Ölüler Ordusu (Army of the Dead) 185 milyon 710 bin saatle The OId Guard

RED NOTICE FİLMİNİN KONUSU NE?

Peki, Red Notice filminin konusu ne? Netflix filmin konusunu şöyle paylaşıyor: Dünyanın en tehlikeli suçlularının yakalanması için Interpol tarafından çıkarılan bir kırmızı bülten, FBI’ın en iyi profil uzmanı John Hartley’yi (Dwayne Johnson) harekete geçirir. Küresel boyutta bir operasyona girişen özel ajan, dünyanın en çok aranan sanat eseri hırsızı “Fil”i (Gal Gadot) yakalamak için dünyanın en başarılı sanat eseri hırsızı Nolan Booth (Ryan Reynolds) ile iş birliği yapmak zorunda kaldığı büyük bir soygunun ortasına düşer. Dünyanın dört bir yanındaki dans pistlerinden ıssız hapishanelere ve vahşi ormanlara uzanan adrenalin yüklü bir maceraya dahil olan üçlü, çok memnun olmasalar bile zaman zaman birbirlerinden destek almak zorunda kalır.

RED NOTICE FİLMİ FRAGMANI

ELEŞTİRMENLER NE DİYOR? NEDEN ÇOK İZLENDİ?

Screen Rant’ın haberine göre Red Notice, izleyiciler arasında popüler olmasına rağmen eleştirmenlerden kötü yorumlar aldı. Filmin bu kadar izlenmesinin nedeni ise büyük ölçüde oyuncu kadrosuna atfediliyor; üç başrol oyuncusu, süper kahraman hayranları için benzer performanslar sergiliyor; Reynolds ve Gadot, Deadpool ve Wonder Woman gibi performanslarıyla iyi biliniyor. Filmin hızlı temposu ve mizahı, aynı zamanda daha kolay eğlenceye izin vererek, tahmin edilebilir olay örgüsünün daha sıradan izleyiciler için büyük bir sorun haline gelmemesine izin veriyor.

RED NOTICE FİLMİ OYUNCULARI

Red Notice’in senaristiliğini ve yönetmenliğini Rawson Marshall Thurber, (Merkezi İstihbarat, Gökdelen) üstleniyor. Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, Gal Gadot’un biraya geldiği filmin oyuncu kadrosu şöyle: