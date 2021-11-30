Koronavirüsün yeni varyantı Omicron dünyanın gündeminde. Bilim insanları Omicron’la ilgili 3 sorunun yanıtı için çalışıyor. Ön kanıtlar, COVID-19 ile yeniden enfeksiyon riskini artırabileceğini öne sürdüğü için Omicron DSÖ tarafından “endişe verici bir varyant” olarak kabul edildi. Ancak şimdilik bilinenler bu kadar.

2 HAFTA SÜRER

Businnes Insider’ın haberine göre ABD’nin en ünlü bulaşıcı hastalık uzmanı Dr. Anthony Fauci bilim insanlarının Omicron’un ne kadar kolay yayıldığı ve geçmiş varyantlardan daha tehlikeli veya ölümcül olup olmadığına dair kesin verilerin tespitinin iki hafta alacağını söylüyor. Fauci, daha fazlasını öğrenene kadar aşıların Omicron varyantından kaynaklanan vakalar da dahil olmak üzere COVID-19’dan kaynaklanan ciddi enfeksiyon ve ölüm riskine karşı mevcut en iyi koruma yöntemi olduğunu söylüyor.

Bilim insanları şu an 3 sorunun yanıtını bulmak için çalışıyor:

OMICRON DELTA’DAN DAHA BULAŞICI MI?

Bu konuda henüz net bir veri yok. Erken bulgular ise böyle bir ihtimalin mümkün olabileceğini gösteriyor. Omicron, virüsün yüzeyinden çıkıntı yapan spike proteininde 30’dan fazla mutasyona sahip. Karşılaştırıldığında Delta, spike proteininde 11 ila 15 mutasyona sahip. Omicron’un bu özelliği Güney Afrika’daki hızlı yayılmasıyla birleştiğinde, San Francisco California Üniversitesi’nde moleküler biyolog olan Nevan Krogan’ın Omicron’un Delta kadar kolay yayıldığına inanmasına neden oluyor. DSÖ’nün Virüs Evrimi Teknik Danışma Grubu (TAG-VE) tarafından yapılan açıklamada ise “Güney Afrika’nın Omicron mutasyonundan etkilenen bölgelerinde Covid-19 için pozitif test eden kişilerin sayısı arttı, ancak bunun Omicron veya diğer faktörlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için epidemiyolojik çalışmalar devam ediyor” denildi.

OMICRON ÖNCEKİ VARYANTLARDAN DAHA MI ÖLÜMCÜL?

Bu sorunun yanıtı henüz bilinmiyor. Güney Afrika dışında erken gözlemler hafif hastalık meydana getirebileceğini düşündürüyor. Ancak bu konuda net verilere ihtiyaç var. DSÖ, Omicron’un, Kovid-19’un diğer varyantlarına kıyasla daha şiddetli hastalığa neden olup olmadığının henüz net olmadığını kaydetti.

OMICRON AŞIDAN KAÇABİLİR Mİ?

Spike proteinindeki mutasyonlara ek olarak, Omicron spike dışında da mutasyonlara sahip. Önceki enfeksiyondan veya aşıdan korunmanın Omicron’a karşı etkili olup olmayacağını kesin olarak söylemek için daha fazla veriye ihtiyaç duyulsa da, San Francisco California Üniversitesi’nde moleküler biyolog olan Nevan Krogan’ın hissiyatı, aşıların – ve özellikle de destekleyici aşıların – bir miktar koruma sağlamaya devam edeceği yönünde. Biontech’iin açıklamasında ise Omicron üzerinde araştırmalara başlandığını ve mevcut aşıda yeni bir ayarlama gerekip gerekmediğini tespit etmek için de 2 hafta içinde laboratuvar verisi beklediğini ifade etmişti.