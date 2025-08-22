ARA
OpenAI yeni İK Direktörü arayacak

OpenAI, İnsan Kaynakları Direktörü (CPO) Julia Villagra’nın Cuma günü görevinden ayrılacağını duyurdu.


Son Güncellenme:
Şubat 2024’ten bu yana OpenAI’de çalışan ve mart ayında CEO Sam Altman tarafından İnsan Kaynakları Direktörü pozisyonuna yükseltilen Villagra, görevi bırakıyor.

LinkedIn'den derlenen bilgilere göre Villagra, OpenAI’ya katılmadan önce yaklaşık 16 yıl Hudson River Trading’de İnsan Kaynakları Departmanı'nın başındaydı. Geçen yıl OpenAI, Hudson River Trading’in insan kaynakları ve işe alım ekiplerinden birkaç kişiyi bünyesine katmıştı. Villagra da bu isimlerden biri oldu.

OpenAI, Villagra’nın ayrılmasının ardından yeni bir İnsan Kaynakları Direktörü arayışına başlanacağını açıkladı. Bu süreçte, Strateji Direktörü Jason Kwon geçici olarak Villagra’nın görevlerini üstlenecek. 

Villagra’nın ayrılığı, OpenAI’deki üst düzey değişiklikler ve yapay zekâ alanındaki yetenek rekabetinin arttığı bir döneme denk geliyor.

Haziran ayında Altman, Meta’nın OpenAI çalışanlarını transfer etmek için 100 milyon dolarlık imza bonusları teklif ettiğini açıklamıştı. Meta ise bu iddialara karşı çıkarak söz konusu bonusların “o kadar cömert olmadığını” belirtti. Şirket ayrıca, yapay zekâ bölümündeki işe alım dondurmasını “temel organizasyonel planlama” olarak nitelendirdi.
