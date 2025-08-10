Otonom araç yarışmasında 45 takım TEKNOFEST için mücadele ediyor

En son da Robotaksi klasiği bütün engellerin olduğu görev var. Burada aracın sollama yapması, şerit takibi yapması ve trafik levhalarına uyarak gelmesi isteniyor. Bu üç aşamada da puanlarımız toplanarak finalistler belirlenecek. Finalist olma yolunda da emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.