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Prime Gaming'in mart ayı ücretsiz oyunları açıklandı

Prime Gaming, Amazon Prime üyeleri için mart ayında ücretsiz olarak sunulacak yeni oyunlarını duyurdu.

04 Mart 2024 | 15:14
Prime Gaming'in mart ayı ücretsiz oyunları açıklandı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon Prime Gaming Türkiye, mart ayının ücretsiz oyunlarını açıkladı. 

Amazon Prime üyeleri, bu ay Fallout 2, Scarf, Mystery Case Files: Moths to a Flame, Invincible Presents: Atom Eve, Pearls of Atlantis: The Cove, Bus Simulator 21: Next Stop, Through the Darkest of Times ve Bridge to Another World: Secrets of the Nutcracker oyunlarına ücretsiz sahip olabilecek.

Amazon Prime üyeleri, aylık 39 lira karşılığında, Prime Gaming ile ücretsiz oyunlara ve oyun içi içeriklere sahip olmanın yanı sıra en popüler markaların ürünlerine günlük fırsatlarla erişim, Prime Day'de özel fırsatlar ve indirimler, Prime Video ile ödüllü filmlere ve TV bölümlerine sınırsız erişim gibi birçok avantajdan da faydalanabilecek.

Prime Gaming kapsamında üyelere süresiz sahip olabilecekleri ücretsiz oyunların yanı sıra popüler oyunlarda kullanabilecekleri seviye atlatma, kıyafet ve kaplama gibi karakter yükseltmeleri ve Twitch üzerinden diledikleri bir yayıncının kanalına 30 gün boyunca ücretsiz abonelik ayrıcalıkları da sunuluyor.

 

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